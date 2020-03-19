В Италии из-за пандемии коронавируса умерли 13 врачей 19.03.2020, 22:21

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Среди погибших - пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог.

По состоянию на 19 марта из-за пандемии коронавируса в Италии умерли 13 врачей.

Об этом сообщила Федерация лекарственных гильдий Италии FNOMCEO, пишет "Европейская правда".

Организация ежедневно обновляет на своем сайте список врачей, которые умерли во время эпидемии COVID-19. Сегодня в нем 13 фамилий.

Первый врач умер 11 марта. Это - 67-летний Роберто Стелла, президент Медицинской ассоциации Варезе. Он работал в клинике города Бусто-Арсицио, что в Ломбардии. За более чем неделю эпидемии после Стеллы умерли еще 12 медиков.

Среди погибших - пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог. Все - мужчины.

"К сожалению, печальный список врачей, которые умерли во время эпидемии COVID-19 увеличивается. И хотя официальное число инфицированных медицинских работников растет... Многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда прослеживается к вирусу, поскольку мазки не берутся", - заявила организация.

Согласно обнародованным накануне данным, коронавирусом заразились 2629 сотрудников здравоохранения Италии.

Напомним, 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса - в стране умерли уже 3405 человек.