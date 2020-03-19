По всей Украине начнут ездить машины с громкоговорителями, будут предупреждать о карантине 2 19.03.2020, 22:30

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Фото: Николай Чечеткин / Facebook

Автомобили с громкоговорителями уже курсируют в Киеве, Львове и Черновцах.

Автомобили оперативно-спасательной службы, оборудованные громкоговорящими устройствами, с 20 марта будут курсировать по улицам украинских городов для информирования граждан о правилах поведения в период карантина. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

19 марта такие автомобили появились в Киеве.

Спасатели напоминают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции украинцам не стоит выходить из дома без необходимости и посещать места скопления людей, а также советуют надевать защитные маски, сохранять дистанцию друг с другом не менее двух метров, соблюдать меры личной гигиены, заботиться о пожилых людях, чтобы тем не пришлось выходить на улицу.

18 марта аналогичные машины с громкоговорителями начали курсировать в Черновцах и Львове.

К вечеру 19 марта в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Три человека скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.