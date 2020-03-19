закрыть
20 марта 2020, пятница, 1:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 370

  • 19.03.2020, 22:57
  • 1,213
Во Франции число умерших от коронавируса превысило 370
Фото: reuters

Заболевших почти 11 тысяч.

Во Франции количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 372, общее число заразившихся приближается к 11 тыс.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает «Новое время» со ссылкой на Le Monde.

По его словам, за последние сутки зарегистрировано 108 случаев смерти и 1861 случай инфицирования.

Саломон подчеркнул, что число подтвержденных случаев коронавируса удваивается каждые четыре дня.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 995 человек, из них 4 461 был госпитализирован, 1122 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что количество случаев заражения COVID-19 в Европе достигло 100 тысяч и превысило данные по коронавирусу из всей Азии.

Центром распространения коронавируса в Европе стала Италия. Согласно последним данным, в стране от коронавируса умерли 3405 пациентов, общее количество случаев заражения превысило 41 тысячу.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич