Во Франции число умерших от коронавируса превысило 370
- 19.03.2020, 22:57
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Заболевших почти 11 тысяч.
Во Франции количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 372, общее число заразившихся приближается к 11 тыс.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает «Новое время» со ссылкой на Le Monde.
По его словам, за последние сутки зарегистрировано 108 случаев смерти и 1861 случай инфицирования.
Саломон подчеркнул, что число подтвержденных случаев коронавируса удваивается каждые четыре дня.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 995 человек, из них 4 461 был госпитализирован, 1122 находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что количество случаев заражения COVID-19 в Европе достигло 100 тысяч и превысило данные по коронавирусу из всей Азии.
Центром распространения коронавируса в Европе стала Италия. Согласно последним данным, в стране от коронавируса умерли 3405 пациентов, общее количество случаев заражения превысило 41 тысячу.