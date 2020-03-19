В Польше количество зараженных коронавирусом увеличилось до 335
- 19.03.2020, 23:10
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За сутки в Польше выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Сегодня в Польше выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, подтвержденные положительными лабораторными исследованиями», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши в Twitter, передает TVP.
Таким образом, число людей, инфицированных в Польше, возросло до 355. Пять человек скончались.
Mamy 32 nowe przypadki zakażenia #koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 16 osób z woj. mazowieckiego, 6 osób z woj. śląskiego, 5 osób z woj. lubuskiego i po 1 osobie z woj. wielkopolskiego, podkarpackiego,— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 19, 2020