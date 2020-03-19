В Польше количество зараженных коронавирусом увеличилось до 335 19.03.2020, 23:10

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

За сутки в Польше выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.

Сегодня в Польше выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, подтвержденные положительными лабораторными исследованиями», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши в Twitter, передает TVP.

Таким образом, число людей, инфицированных в Польше, возросло до 355. Пять человек скончались.