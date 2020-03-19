Третий человек умер в Украине от коронавируса 19.03.2020, 23:33

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Всего в Украине 21 подтвержденный случай.

В Украине подтвержден 21 случай COVID-19, в Ивано-Франковске от болезни умерла женщина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, переадет liga.net.

Пациентка в Ивано-Франковске поступила в больницу в тяжелом состоянии. Она долгое время занималась самолечением, сообщили в Минздраве Украины, и слишком поздно обратилась к врачам.

Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результата теста на коронавирус.

На 20:00 19 марта выявлено 10 позитивных тестов на коронавирус в Черновецкой области, 2 в Житомирской, 2 в Киевской, 2 в Днепропетровской, 1 в Ивано-Франковской, 1 в Донецкой и 3 в Киеве.

Минздрав Украины призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу и напоминает, что самоизоляция - лучший способ защитить себя от инфекции.