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Страна смутного направления

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  • Алексей Мельников, «Росбалт»
  • 2.03.2020, 8:21
  • 1,929
Страна смутного направления
Алексей Мельников

О состоянии умов в путинской империи.

«В Петровской империи народ уже не понимает ничего», — писал в прошлом веке на исходе 20-х, в парижской эмиграции Георгий Федотов. Это прямо иллюстрация к состоянию умов в «Путинской империи», вскрытому в опросе «Левада-Центра». Он был проведен в конце января 2020 года.

Вопрос: «Есть ли у вас представление, в каком направлении движется наша страна, какие цели поставлены перед ней ее нынешним руководством?». Наиболее распространенный ответ (40%) — «довольно смутное представление». На втором месте (23%) — нет никакого представления.

Только на третьем месте (19%) — «довольно ясное представление». Заметим, что довольно ясное представление это не то же самое, что «совершенно ясное». О последнем «Левада-Центр» не спрашивал. Четвертое место (14%) у тех, для кого «ясно, что дела в стране пущены на самотек». Наконец, последнее место (4%) у затруднившихся с ответом.

Итого 80% опрошенных, четыре из пяти, ясности о направлении движения нашей державы не имеют или считают, что она плывет, куда ветер подует. И такое состояние умов, если судить по опросам «Левада-Центра», характерно для всех путинских лет (есть данные, начиная с марта 2004 года).

Смута и непонимание живут в российских людях в отношении того, что же за страна Россия получится завтра из той, что имеется сегодня. Путинские годы ничего в этом отношении не сделали — не дали вектора. Все экономические и политические результаты последних 15 лет прошумели где-то там — высоко над народной головой.

Если нужно доказательство того, что по народным представлениям модернизации в России не случилось и при нынешнем руководстве не предвидится, то опрос «Левада-Центра» говорит об этом с очевидностью.

Алексей Мельников, «Росбалт»


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