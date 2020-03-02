Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США 2.03.2020, 8:28

Пит Буттиджич

Фото: AP

Дональд Трамп уверен, что его голоса отойдут Джо Байдену.

38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, объявил о своем выходе из гонки за место представителя Демпартии на президентских выборах США, сообщает dw.com. "Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа", - заявил он сторонникам в ночь на понедельник, 2 марта.

"Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - сообщил Буттиджич.

Не являвшийся фаворитом гонки Буттиджич удачно начал кампанию и в начале февраля даже обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове. Однако на праймериз в Южной Каролине в субботу Буттиджич даже не вошел в тройку лидеров.

Буттиджич объявил о выходе из гонки день спустя после того, как о своем выходе объявил миллиардер Том Стейер, заявивший, что больше не видит шансов на победу.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что голоса Буттджича отойдут Джо Байдену, который накануне впервые выиграл праймериз в Южной Каролине. Победа Байдена может помочь ему переломить ситуацию перед так называемым "супервторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах.

"Супервторник" придется в этом году на 3 марта. В этот день решится, упрочит ли 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидерство и станет недосягаемым для Джо Байдена, или тот еще сможет с ним побороться.