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Сергей Бочарников: Эта победа приятнее

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  • 2.03.2020, 8:31
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Сергей Бочарников: Эта победа приятнее
Сергей Бочарников

Белорусский биатлонист признался, что впервые выиграл гонку с таким преимуществом.

Триумфатор чемпионата Европы в Раубичах Сергей Бочарников после победы в гонке преследования признался, что прежде не испытывал столь сильных чувств на дистанции, сообщает pressball.by.

«В суперспринте мне приходилось до последнего биться за золотую медаль, а здесь, хоть и тяжелый был финишный круг, но я ехал один. Такого еще никогда не было, чтобы я выходил с таким запасом, финишировал с флагом. Наверное, эта победа приятнее.

Две золотых медали — такого еще не было у меня никогда. Посмотрим, насколько это придаст сил. Может быть, даже лучше уже не думать об этом, а сосредоточиться на будущих гонках. Мне кажется, не очень хорошо, когда ты долго цепляешься за свои старые победы. Это немного отвлекает, нужно идти вперед, концентрироваться на том, что тебя ждет впереди», — сказал Бочарников в эфире СТВ .


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