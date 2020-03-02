Названы утренние напитки, значительно улучшающие иммунитет 4 2.03.2020, 8:38

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Также они защищают от вирусов и помогают омолодить организм.

Статья про утренние напитки помогающие усилить защиту организма от вирусов и простуд, активировать обмен веществ и омолодиться, появилась на zen.yandex.ru.

Омолодить организм, улучшить метаболизм, укрепить здоровье можно не только с помощью грамотного рациона. В этом человеку помогают некоторые напитки, которые следует употреблять в утренние часы.

Особенно это важно для тех, сто страдает от замедленного обмена веществ, запоров, ведь благодаря им можно наладить работу ЖКТ, избавиться от лишнего веса.

Как напитки прибавят сил и улучшат качество жизни?

Решить проблемы с пищеварением, укрепить иммунитет можно с помощью ряда жидкостей, которые пьют утром. Среди них:

Сок из свежих фруктов, овощей. Этот напиток насыщен клетчаткой, которая помогает очистить кишечный тракт от токсинов, подать сигнал о том, что их надо вывести из организма.

Теплая вода с лимоном и имбирем — стакан такой жидкости активизирует процесс обмена веществ, ведь корень имбиря сжигает лишний жир, тем самым ускоряя метаболизм.

Простая вода — ее надо использовать сразу после пробуждения, это может быть теплая, но не кипяченая вода. Пьют ее небольшими глотками, не торопясь, это стимулирует работу кишечного тракта, что почувствуется сразу.

Вода с лимонным соком. Такой напиток благотворно действует на состояние кишечного тракта, активизируя вывод шлаков, токсинов, остатков пищи.

Чай с корнем имбиря — отличается приятным вкусом и необычным ароматом. Эта жидкость помогает избавить организм от вредных веществ в кратчайшие сроки.

Помогают для укрепления здоровья специально приготовленные настои. Для изготовления одного из них потребуется 300 мл зеленого чая, к нему следует добавить лимон, мед, 1 ч. л. корицы. Такой напиток помогает ускорить обмен веществ.

Хорошо укрепляет иммунитет настой шиповника, обогащенный витамином С. Для его приготовления горсть сухих плодов нужно растолочь до порошкообразного состояния, засыпать в термос, залить горячей воды, выдерживать до утра, принимать регулярно.

Ограничения к употреблению

Польза таких напитков несомненна, однако к их употреблению существует ряд ограничений. К ним относится повышенная кислотность желудка. Строго запрещено употреблять некоторые напитки на пустой желудок, особенно это касается свежевыжатых соков. Их следует пить только после завтрака, когда в желудке уже есть пища.

Утренние напитки, которые ускоряют метаболизм, помогут избавиться от проблем с пищеварением , привести в порядок фигуру. Это добавит радости и положительных эмоций, избавит от многих проблем со здоровьем.