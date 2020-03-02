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ВВС: В Южной Корее религиозная секта заразила коронавирусом тысячи человек

  • 2.03.2020, 8:59
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ВВС: В Южной Корее религиозная секта заразила коронавирусом тысячи человек

Как это произошло?

В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Синчхонджи», которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний, сообщает ВВС.

По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.

Власти осмотрели всю паству этой секты — 230 тысяч человек, — и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.

Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.

Паства католической церкви в Южной Корее насчитывает около 5,8 млн человек — это одна из самых многочисленных конфессий в стране. Богослужения в 1734 церквях отменены до 7 марта.

Это небывалый шаг за все 236 лет существования католицизма в Южной Корее.

Многие другие конфессии также отменили свои воскресные службы — в частности, протестанские церкви и буддийские храмы.

После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных — последователи учения «Храм скинии свидетельства Синчхонджи».

Что такое «Храм скинии свидетельства Синчхонджи»?

Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи

88-летний Ли называет себя «обещанным пастором» из Библии, который якобы придет вместо Иисуса.

Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось — в образе Ли Ман Хи.

Аббревиатура «Синчхонджи» расшифровывается как «Новое небо и новая Земля»

Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям.

Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны.

Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.


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