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Успех в 19: как вчерашняя школьница вместо вуза сделала бизнес на пирожках

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  • 2.03.2020, 9:08
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Успех в 19: как вчерашняя школьница вместо вуза сделала бизнес на пирожках

История молодой белоруски началась с банальной медкомиссии.

Евдокии 19. Как и полагается всем прилежным девочкам, Дуня (так она привыкла себя называть) хорошо училась в школе, даже планировала поступать. Только вот идея успехом так и не увенчалась: после первого учебного дня аттестат вновь оказался в руках своей обладательницы. Но на этот счет Дуня не переживает, пишет onliner.by. Да и зачем переживать о какой-то там корочке, если к 18 годам можешь похвастаться собственным делом?

А началось все с банальной медкомиссии. Незатейливый разговор и его величество случай запустили механизм, в результате чего Дуня оказалась непосредственным начальником.

— Когда получала справку в колледж, ненароком столкнулась с вопросом врачей, мол, почему именно кулинарный, баллы же хорошие, можно и в вуз попробовать. Я и рассказала им о своей домашней пирожковой, фотки заодно показала. «А можно у тебя вот это и это заказать?» — прозвучало в ответ. «Ничего себе, — думаю я, — вот и клиенты появились».

Перейдя школьный порог, девушка практически сразу зарегистрировалась как самозанятое лицо, но на тот момент никаких серьезных планов не строила.

— Испекла им чиабатту, несколько булочек с джемом про запас, и еще кое-что осталось. Помню, выхожу тогда из поликлиники, а рядом как раз стройрынок. Стою на крыльце, думаю: «Может, рискнуть?» Рискнула. Буквально за 15 минут ничего уже и не осталось. Рассказала родителям — удивились, сначала не поверили. К слову, доход тогда составил рублей 45 точно, чистыми — 38.

Через два дня решила: совершу-ка повторный визит. В этот раз подготовилась основательно: вооружилась визитками, наготовила так порядочно. Как потом выяснилось, первые покупатели меня уже заждались, сидеть сложа руки не пришлось.

На первые заработанные деньги купила термосумку, а то со спортивной стыдно было на людях появляться.

«Да я тебя сейчас распотрошу вместе с твоими пирожками»

— На рынке торговала в самой горячей точке, поэтому люди всегда подходили. А рядом как раз была шаурменная. Как правило, в такие моменты там почти никого и не было. Мне от этого всегда как-то не по себе становилось: мало ли что произойдет. И чуть не произошло. Подходит однажды незнакомый мужчина и говорит: «Да я тебя сейчас распотрошу вместе с твоими пирожками». Испугалась до жути.

Со временем захотела поработать и на других точках. Начала ходить по офисам, организациям всяким, складам, СТО. И мне понравилось. Сформировалась постоянная клиентура, довольные покупатели стали интересоваться, мол, когда я там в следующий раз вернусь. Помню, захожу в здание, а они, как увидят меня, сразу начинают коллегам звонить: «Пирожки приехали». Немалую роль сыграло и сарафанное радио.

В работе возраст девушке совсем не мешает, скорее, напротив, в какой-то степени способствует активному выполнению планов. Только один клиент по полной закупится, как там и второй уже на горизонте мелькает. Глядишь — и запасов будто и не готовил никто.

— В общении с покупателями всегда стараюсь соблюдать дистанцию. Да, дружеские отношения поддерживаю, но не более. Мне вообще с клиентами везет: бывало, даже на корпоративы в качестве гостя звали. Кстати, кого-кого, а вот неадекватов за всю свою деятельность пока не встречала ни разу.

«Один клиент в телефоне как-то «Евдокия булки» подписал»

— Некоторые, увидев, что я только-только школу окончила, чуть ли не разом все скупают, аргументируя тем, что, мол, молодой бизнес как никогда нуждается в поддержке. В такие моменты становится немного неловко.

Рабочий день девушки начинается в пять утра. На готовку уходит ни много ни мало порядка шести часов.

— Готовлю дома, на кухне. Тесто еще с вечера делаю. Лучше его заранее выдержать, тогда наверняка вкусное получится. Все приготовив, отправляюсь на точки. Раскупают обычно быстро: за два — два с половиной часа. В день делаю порядка 140—160 изделий. Праздников, суббот и воскресений для меня не существует, поэтому за месяц объемы составляют порядка 4500 единиц.

В среднем ценники колеблются от 65 копеек до 2 рублей. Пироги, естественно, дороже выходят, но здесь от начинки и объемов все зависит, поэтому одну среднюю цифру выделить не смогу. Сладкие пирожки продаю по 60 копеек, сосиски в тесте и беляши — по 1,5 рубля, чебуреки — по 2.

Конкуренции Дуня не боится.

— Бизнес сезонный. Зимой спрос всегда высокий: пирожки с мясом и картошкой расходятся на ура. Летом, конечно, все уже не так активно, как хотелось бы. А насчет выручки скажу так: в месяц выходит больше, чем «по пятьсот».

Сейчас девушка работает как самозанятое лицо, ежемесячно платит налоги — 28 рублей. Но в перспективе собирается зарегистрироваться как ИП и открыть собственную пекарню.


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