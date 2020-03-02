Джокер Майкл Блумберг Александр Пумпянский, «Новая газета»

2.03.2020, 9:14

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Майкл Блумберг

Супермиллиардер всерьез вступает в президентскую игру.

У демократов в Америке в разгаре игра под названием кокусы и праймериз. Это большая игра. Тот, кто ее выиграет, выйдет на ринг против Дональда Трампа. Сложные регламенты, подсчеты, пересчеты… Угадайте, как на кокусах в штате Невада, например, решается вопрос в случае ничьей? Подсказка из Айовы — там бросают монетку. Ну а в Неваде в ход идут карты — было бы странно, если бы в столице игорного бизнеса поступали по-иному. В каждую точку, где проводится кокус, партийная организация штата поставляет новенькую колоду. Председатель избирательной комиссии распечатывает ее, извлекает джокера, он тут не нужен, после чего тасует не менее семи раз. Та сторона, которой выпадет старшая карта, и будет туз. Известно, кому достанется самая желанная главная карта: тому, кто наберет 1991 голос делегатов съезда Демократической партии, который откроется 13 июля в Милуоки.

Карты на кокусе в Неваде. Фото: Reuters

Сумбур вместе с паникой

Сюрприз на сюрпризе. Главный тяжеловес — бывший вице-президент Байден — провалил старт полностью: четвертое место в Айове, пятое — в Нью-Гемпшире. Второе место в Неваде он уже подавал как большой успех — не от хорошей жизни. Только с четвертой попытки в Южной Каролине благодаря поддержке черного населения он занимает первую позицию. Но это ничего не гарантирует. У него слабая организация, у его кампании самый маленький кошелек, и это, может быть, самый опасный симптом для того, кто по определению должен быть кандидатом демократического истэблишмента. Это значит, что в Байдена не верят спонсоры.

Три первых испытания выиграл главный бузотер Берни Сандерс. По всем параметрам он явный лидер, и он набирает скорость.

Противостояние двух крыльев партии выливается в рукопашную.

Берни Сандерс. Фото: Reuters

Сандерс — это гарантия поражения, пророчат умеренные. Америка никогда не проголосует за того, кто провозгласил себя социалистом, уверены многие. Нужна фигура, которая может привлечь независимых и даже республиканцев, успевших разочароваться в Трампе…

Берни отвергает эту логику. В сегодняшней поляризованной до крайности Америке это путь в никуда… Перемены! Он употребляет слово «революционные»… Только так можно вызвать новый энтузиазм. Нужна новая невиданная мобилизация. Мы победим числом сторонников прогресса…

Правда есть в каждой из этих позиций. Но, правда и в том, что кандидата, который бы объединил их в своем лице, как это сделал Обама в свое время и даже Клинтон, у демократов нет.

Между тем штатная лихорадка кокусов и праймериз достигла критической точки, имя которой «супервторник». 3 марта первичные выборы состоятся в 14 штатах, включая таких гигантов, как Калифорния и Техас. На кону 1334 депутатских голоса. Это час истины для демократов. И у них объявилась wild card.

Час истины. Новая карта

В игре новая фигура, которая способна поменять и расклад сил, и состояние умов, — Майкл Блумберг.

Доброжелатели говорят, что Блумберг играет в шахматы, в то время как его противники — в шашки. Недоброжелатели — что он может засыпать доску такой горой денег, что все забудут, что это была за игра.

Миллиардер. В республиканской, демократической (без партийных кавычек) Америке это нечто вроде королевского сана. Вершина и венец. Фигура миллиардера по определению вызывает крайние чувства: от инстинктивного отвержения, исходящего из глубин классового сознания, до молитвенного преклонения. Майкл Блумберг — такая фигура.

Майкл Блумберг. Фото: Reuters

Не успел он объявить о том, что вступает в президентскую кампанию, как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен запротестовали в один голос: это неприемлемо, он хочет купить президентский пост. На майках сторонников Элизабет Уоррен появилась надпись: «Лучший президент, которого не купить ни за какие деньги».

И действительно. Блумберг тут же объявил, что не нуждается в сборе средств, что свою кампанию будет вести на свои деньги. В первый же месяц он потратил на эти цели больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Цифра уже перевалила за $400 млн. Логическое уравнение Сандерс — Уоррен он не опроверг, а отверг, перевернул вверх ногами.

«Кто мешал им поставить на кон и сделать много денег? Сколько собственных денег они вкладывают в свои избирательные кампании?» Под дых, хотя и не очень корректно.

То что его невозможно купить — это точно. Майкл Блумберг — миллиардер плюс. Состояние в $50,4 млрд, 9–10-е место в мировом списке «Форбс». И все эти деньги он сделал сам.

Как он поженил биржу с компьютером и сделал 50 млрд

Аристократия сверхденег делится на две категории: тех, кто родился счастливым (получил свои бессчетные состояния в наследство), и тех, кто сделал их сам. (По-английски, кстати, это одно слово — fortune — счастье и состояние). Первые редко удерживаются в списках «Форбс». Вторые там прочно. Среди них есть торговцы и финансисты. Но самыми успешными среди этих самых успешных являются другие. Гейтс, Цукерберг, Джобс, Брин… их имена у всех на слуху. Они визионеры. Прежде чем сказочно обогатиться, они фантастически обогатили мир. Они принесли в мир новые бесценные идеи — вчера их не было, а сегодня нашу жизнь без них невозможно представить. Майкл Блумберг из этого стана.

Что он сделал? Поженил биржу с компьютером. Совершил настоящую технологическую революцию — на рынке (в буквальном смысле слова). Фактически создал центральную нервную систему глобальных финансов.

Финансовая индустрия, биржевые операции критически зависят от информации — ее полноты и скорости. Блумберг предложил участникам рынка компьютерную систему, которая ныне обрабатывает — в день! — 10 млрд сообщений рыночной информации, 800 млн обменов имейлами, 20 млн немедленных посланий и содержит 3,3 млн профилей. До нее рынок выглядел кустарным промыслом. А теперь любой участник рынка может подписаться на нее. Подписка дорогая — от 20 до 24 тыс. долларов в год, Подписчиков — свыше 325 тыс. Можете на досуге подсчитать доходность, если сумеете справиться с цифрами с девятью нулями. Вся финансовая деятельность преобразилось, обрела новый характер, новые скорости и эффективность.

Мэр или Медичи?

Ну и что сделал Блумберг, побив всех своих конкурентов и добившись вершины? Оставил руководство своей корпорацией. Он пошел в политику — стал мэром Нью-Йорка. Трижды мэром, что только подчеркивает исключительность его мэрства. «Больше Медичи, чем мэром»… В 2013 году его сменщиком стал левый демократ Билл де Блазио. Косвенное доказательство, что слева к Блумбергу немало претензий. Практические результаты мэрства Блумберга, однако, громче критических голосов: рост экономики, сокращение преступности, реформы в разных областях, джентрификация (облагораживание) городской среды.

Блумберг действовал так, как привык в бизнесе. Подобрал сильную команду, делегировал полномочия. И он не боялся непопулярных мер, будь то повышение налогов или сокращение численности аппарата. А чего стоило одно запрещение курения в ресторанах, клубах и барах, которое все встретили в штыки, прежде чем признать нормой.

В долгой и противоречивой истории этого великого города он заработал редкую репутацию — самого делового мэра.

Три срока спустя (это уже было слишком) он вернулся в свой бизнес, который, не забудем, включает в себя еще и медиаимперию деловой прессы. Но не исчез с радаров. Имя свое и деньги — сотни миллионов долларов — он щедро инвестировал в общественные кампании по самым волнующим и острым проблемам. Климат-контроль, необходимость зеленой экономики. Решительная борьба с бесконтрольной продажей оружия… Однако было видно, что этого ему мало. Все это время он явно примерял себя к новой политической и государственной миссии. После мэра Нью-Йорка есть только одна такая площадка — президент США. И Блумберг открыл забрало.

Когда его сейчас спрашивают, почему он все-таки решился выдвинуться, он скромно отвечает: «Всех других претендентов Трамп съест живьем».

Придется сопоставить эти две фигуры. Правда, когда Блумбергу в очередной раз сказали, что, мол, вы — два бизнесмена, два миллиардера, то он переспросил: а кто второй?

Блумберг — Трамп. На первый-второй рассчитайсь!

Итак.

Первый стóит $50 млрд. Второй (по его собственному утверждению) — $10 млрд. Налоговые декларации Трампа — самый тщательно охраняемый секрет. Независимые аналитики называют $2 млрд.

Первый, как крайне уважительно говорится в Америке, self made man. (Отец Блумберга был скромный бухгалтер. Мать — секретарша. Прожила на свете 102 года… Дед по матери — вниманию патриотов! — иммигрировал из России.) Второй унаследовал деньги и дело от родителя — крупного риелтора.

Первый — творец и новатор, выпускающий продукт, в котором нуждается самый разный бизнес, от малого до великого. Второй — риелтор казино, гольфклубов и роскошной недвижимости: с арабскими шейхами и российскими олигархами в качестве главных клиентов и сильно непрозрачными сделками. Король банкротств (шесть раз проходил через эту процедуру) и уклонения от налогов.

Рабочие снимают вывеску со здания Trump Plaza Casino в Атлантик-Сити. Фото: Reuters

Первый — один из самых щедрых и многогранных филантропов Америки. Только в эндаумент родного университета Джонса Хопкинса он внес полтора миллиарда долларов. В том числе для того, чтобы одаренные юноши и девушки из бедных семей могли в нем учиться — такие, как он сам когда-то. Общая сумма его пожертвований, включая политические, — $10 млрд.

История филантропического фонда второго закончилась пшиком в прошлом году. Мало того, что (как показало судебное расследование) он оперировал в основном чужими пожертвованиями. Но они еще и тратились своеобразно: шли на оплату избирательной кампании в ту пору кандидата Трампа. И — чистая пародия — на эти деньги был приобретен портрет самого Трампа, вывешенный в его клубном доме в Мар-а-Лаго. Суд наградил фальшивого мецената штрафом в два миллиона долларов.

…Совпадение настолько точечное, что дальше некуда. В пору их горячей юности оба героя не попали на вьетнамскую войну. По одной и той же причине. У первого обнаружилось плоскостопие. Второй сослался на похожий физический дефект, в просторечии именуемый «шпорами». Но Блумберг просился добровольцем, протестовал, когда медицинская комиссия его завернула. А Трамп отмазался от призыва справкой от знакомого медика.

Партии (политические) Трамп менял с той же легкостью, что и матримониальные. В 1987 году зарегистрировался как республиканец. В 1999-м перешел в независимые. В 2000-м пытался стать кандидатом от реформистской партии. В 2001-м обернулся демократом. В 2009-м вернулся к республиканцам. В 2010-м объявил себя независимым. В 2012-м он вновь республиканец.

Блумберг был зарегистрированным демократом, однако в первую мэрскую кампанию вступил как республиканец. В следующую — как независимый. Сейчас вновь демократ. Похоже? Присмотримся повнимательнее.

Некогда безудержный либерал Трамп на президентском посту проводит только такие решения, за которые ему аплодируют исключительно консерваторы. Переродился? Вовсе нет. Так он покупает поддержку и голоса.

Блумберг субсидировал избирательные кампании демократов, но время от времени инвестировал и республиканцев. Он поддерживал тех, кто поддерживал его программы (борьбу с климатическим потеплением и с оружейным лобби, в первую очередь).

Два выдающихся персонажа американской сцены, Блумберг и Трамп, играют точно на одной и той же площадке. И при этом совершенные антиподы.

Один нацелен на глобальные проблемы и масштабные заботы. Для другого единственная реальность — он сам.

Первый — гений дела. Второй — гений саморекламы.

Если совсем коротко, один — настоящий. Второй — фейк.

Вот только дойдет ли он до очной ставки? Выбор демократического кандидата сделает не совет мудрецов, а сделают те, кто придет на праймериз и кокусы. А тон тут могут задавать активисты слева, для которых Блумберг совсем не герой. Как и для черной общины — с тех пор, как нью-йоркская полиция в его мэрство в порядке борьбы с преступностью задерживала и трясла каждого второго черного юношу.

Блумбергу с его достижениями и миллиардами, похоже, легче выиграть всеобщие выборы, чем пройти демократические праймериз. Так или иначе, второе мы узнаем уже в «супервторник».

Александр Пумпянский, «Новая газета»