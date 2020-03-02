Почему нервничает Лукашенко? 17 2.03.2020, 9:29

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Еще одна инициатива диктатора близка к провалу.

Посещая Гомельскую область, белорусский правитель высказал жесткие претензии к работе свободных экономических зон, пишут banki24.by.

По его мнению, эффективность работы СЭЗ сомнительна для нашего государства. Казна не получает «практически ничего в виде налогов».

Статорганы подвели итоги работы свободных экономических зон Беларуси за 2019 год. Таких зон в Беларуси шесть — СЭЗ «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест».

За прошлый год количество резидентов во всех СЭЗ увеличилось на 3 — до 421. При этом число действующих поднялось на 2 — до 405. Число «живых» резидентов сократилось в брестской, минской и могилевской СЭЗ, а в 3 остальных выросло. Среднесписочная численность работников белорусских СЭЗ увеличилась за год на 1,4% до 136,9 тыс. человек.

Для сравнения: в 2019 году занятое в экономике население падало и сократилось до 4,3 млн человек. Снижение числа занятых отмечалось в 2 СЭЗ — брестской и могилевской (по 0,2%).

Лучшую динамику демонстрировала минская СЭЗ — рост на 3,9%. К резидентам этой СЭЗ относится завод по сборке легковушек Geely в Борисовском районе. На дополнительные рабочие места за 2019 год предприятия-резиденты СЭЗ взяли 5 тыс. человек (на 4% меньше, чем за 2018-й).

Провальные показатели были у СЭЗ «Гомель-Ратон» и «Витебск». Средняя зарплатам по СЭЗ Беларуси в 2019-м составила 1 083 BYN (+13,4%). Это чуть ниже, чем за тот же период по стране в целом (1 091 BYN).

В 2018 году разница по зарплатам была большей и не в пользу СЭЗ. Следовательно, большинство рабочих мест в белорусских СЭЗ нельзя отнести к высокопродуктивным. В противном случае работники имели бы высокую зарплату, как в индустриальном парке «Великий камень».

Выручка резидентов СЭЗ за 2019 год составила 19,1 млрд BYN (+11,8% к 2018 году). Из этой суммы 62,2% было получено от реализации продукции за границу. Эта выручка росла медленнее (+9,2%). Поэтому доля зарубежной выручки сократилась за год на 1,6 п.п. В 2019 году резиденты СЭЗ получили 1,092 млрд BYN чистой прибыли против убытков 289 млн BYN в 2018-м.

Правда, как и в случае с остальной экономикой, «улучшение» финансов связано с особым порядком отражения курсовых разниц.

Промышленное производство в СЭЗ выросло на 15% до 17,4 млрд BYN. В 2019 году соотношение экспорта товаров и промышленного выпуска СЭЗ составило 68,7%.

Инвестиции в основной капитал резидентов СЭЗ упали с учетом инфляции на 18,4% до 1,277 млрд BYN. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе снизились за 2019 год на 13,1% до 200,3 млн USD. Сальдо торговли товарами СЭЗ улучшилось с 1,753 до 1,950 млрд USD. Это произошло за счет опережающего роста экспорта товаров.

Экспорт за 2019 год увеличился на 8,1%, тогда как импорт товаров подрос на 6,5%. Сальдо по услугам осталось незначительным: минус 36,7 млн USD в 2019-м против минус 84,3 млн USD в 2018-м.