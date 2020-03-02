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«Дорогой Боря, ты становишься год от года сильнее»

  • 2.03.2020, 9:50
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«Дорогой Боря, ты становишься год от года сильнее»

Российский политолог написал проникновенное письмо памяти.

«Дорогой Боря, ты не представляешь, и тебе бы это так понравилось! – пишет в «Фейсбуке» российский политолог Кирилл Рогов. – Каждый год на день твоего убийства в мире одну из площадей, на которых расположено российское посольство, называют твоим именем, по улицам Москвы проходит марш в 20-40 тысяч человек, а Путин награждает кого-то из круга организаторов твоего убийства.

Борьба продолжается. Ты ее продолжаешь. Твоя легкость, которая казалась твоей слабостью, когда ты был жив, оказалась твоим несокрушимым оружием, когда тебя убили. И у твоих врагов не осталось уже почти никаких средств, чтобы причинить тебе вред. Ты становишься год от года сильнее.

Выяснилось, что ты все сделал так, как надо. Спасибо и прости».


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