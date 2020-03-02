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Белорусский пенсионер напал на бригаду скорой помощи

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  • 2.03.2020, 9:52
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Белорусский пенсионер напал на бригаду скорой помощи

62-летнего мужчину будут судить.

В Минске будут судить пенсионера, который в январе этого года напал на сотрудников скорой помощи, которые прибыли к нему домой. Подробности происшествия мужчина рассказал СТВ.

Мужчине 62 года, в вечер, когда все произошло, он был пьян. Из-за его агрессивного поведения медики решили, что ему нужна психиатрическая помощь.

— Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой, — рассказал мужчина.

Врачи смогли благополучно покинуть квартиру. В отношении напавшего на медиков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.


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