Канцлер Австрии предложил срочные меры по защите границ ЕС 7 2.03.2020, 9:58

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Себастьян Курц готов отправить полицию на Балканы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ситуации, когда тысячи беженцев пытаются пересечь границу с Евросоюзом со стороны Турции, объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС, сообщает dw.com. "Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", - написал он в соцсети Facebook в воскресенье, 1 марта, объявив целью "остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС".

"Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы", - подчеркнул он.

Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что "массовый поток людей" в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Об этом в понедельник сообщает издание Die Welt. Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в своем Twitter, что Греция в течение ближайшего месяца не собирается рассматривать новые заявления о предоставлении убежища. В воскресенье, чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ.

Греческое радио сообщило, что в ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

Соглашение между ЕС и Турцией по беженцам

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.