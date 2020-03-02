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В Беларуси зарегистрирован еще один случай коронавируса

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  • 2.03.2020, 10:16
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В Беларуси зарегистрирован еще один случай коронавируса

Официально не сообщается, какой он на самом деле по счету.

Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении третьего носителя коронавируса в Беларуси: в Витебской области, женщина вернулась из Италии.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV.

Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Обращает на себя внимание то, что уже на данный момент нет четкой официальной статистки о количестве заболевших коронавирусом в Беларуси. Так, одни СМИ сообщают, что женщина из Витебска — это второй заболевший, другие — что это уже третий факт обнаружения вируса.

Напомним, что первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Позже с подозрением на коронавирус был госпитализирован отец девушки студента.

В учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.


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