Американец вытащил из узкой лунки гигантскую щуку и стал героем Сети 2.03.2020, 10:26

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Необычный случай произошел в Миннесоте.

Житель американского штата Миннесота вытащил из узкой лунки заледеневшего озера огромную щуку длиной 1,4 метра. Произошедшее попало на видео и заинтересовало издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

На кадрах, снятых 22 февраля, видно, как рыбак поймал на леску щуку и голыми руками вытянул ее из лунки. Улов оказался настолько крупным, что едва пролез сквозь узкую прорубь. В результате рыбаку все же удалось вытащить рыбу на поверхность под восторженные крики очевидцев. Он тут же решил измерить свой улов и попросил дать ему рулетку.

Одна из присутствующих женщин пошутила, что поимка щуки была похожа на принятие родов. Несколько рыбаков отметили, что рыбу следует отпустить. Компания быстро определила, что им попалась щука-маскинонг — относительно редкая пресноводная рыба и самый крупный представитель семейства щуковых.

Щука-маскинонг обитает в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность жизни — 30 лет.