Уроженец Барановичей рассказал, чем белорусы отличаются от китайцев 1 2.03.2020, 10:37

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Наш земляк уже около года живет и работает в Шэньчжэне.

Белорус Александр, работающий в Шэньчжэне около года, рассказал «Салідарнасці», к чему он так и не смог привыкнуть в Поднебесной.

Уроженец Барановичей Александр отправился в Шэньчжэнь около года назад. Этот бурно растущий молодой город (его население несколько лет назад превысило 10 миллионов человек) на юге страны считается китайской Кремневой долиной.

Александр не стал раскрывать место своей работы, но отметил, что Шэньчжэнь привлекает людей многих профессий из самых разных уголков мира, где не могут похвастаться высокими зарплатами.

Приводим интересные моменты из его рассказа.

Шэньчжэнь – город XXI века

– Первое, что меня больше всего поразило после переезда, – невозможность существования без местного мессенджера WeChat и привязанного к нему электронного кошелька. Без него я даже не мог найти себе работу – через мессенджер решаются почти все вопросы.

В городе практически нет наличных расчетов. Каждому зарегистрированному в WeChat присваивается QR-код, который при оплате сканируется. Грубо говоря, даже на рынке у бабушки не купишь семечек за наличные.

В крупных китайских городах средняя зарплата составляет около 1500 долларов. То есть столько получает, например, строитель. Представители более престижных профессий и руководители – больше.

Хорошую квартиру-студию в Шэньчжэне можно арендовать за 600 долларов на двоих. Безусловно, есть варианты и подешевле, и подороже.

Стоимость поездки на метро в одну сторону – около доллара. Проезд на автобусе (они здесь все с электродвигателями) намного дешевле – 20-25 центов.

Дома я практически не готовил из-за невысоких цен. Или заказываешь доставку через интернет, или идешь в уличную столовую. Там предлагают на выбор в среднем около 15 блюд. В качестве гарнира, как правило, рис, лапша, овощи, к которым добавляются мясо, рыба, морепродукты. Хорошо поесть можно за доллар-полтора.

Китай – страна контрастов

При всей развитости крупных городов Китай остается страной контрастов. Даже в пригородах Шэньчжэня есть места с такой инфраструктурой, где словно попадаешь в 50-е годы прошлого века.

Значительная часть страны остается сельскохозяйственной. Если в городах люди зарабатывают около 1500 долларов в месяц, то в деревнях столько не получают и за полгода.

Согласно статистике, около трети китайцев не пользуются интернетом.

Три вещи, которые мне не нравятся в Китае

К некоторым вещам я пока так и не смог привыкнуть. Первое, что мне не нравится – это экология.

Шэньчжэнь я выбрал, в том числе, потому, что он находится на берегу моря, а значит, муссоны разгоняют смог. Но в зимний период этого не происходит. Знаю иностранцев, которые покупают в квартиры специальные фильтры для очистки воздуха. А в других крупных городах ситуация намного хуже, чем в Шэньчжэне.

Второе, что мне не нравится, – качество продуктов. «Химии» в них значительно больше, чем мы привыкли.

Третье, к чему не привык, – менталитет, поведение китайцев. Поначалу может даже показаться, что китайцы – плохие люди. Но они просто другие, представители совершенно другой цивилизации.

Чем китайцы отличаются от белорусов

Вот один из примеров. Если в парке из пяти скамеек будет занята одна, то китаец обязательно сядет на ту, где уже кто-то отдыхает. То же самое в метро: китайцы присоединяются к группе – находиться одним им как будто некомфортно.

Знаю, что для китайских детей нет худшего наказания, чем быть выставленными за дверь и отсоединенными от группы.

«Белым» людям в Китае уже давно никто не удивляется. Но до сих пор еще есть ситуации, когда европейцу готовы заплатить, чтобы он появился на вечеринке у местных, что повышает статус хозяина или мероприятия.

У многих иностранцев, попавших сюда на работу, создается впечатление, что китайцы все время думают, как их использовать, выжать из них максимум выгоды для себя. Знаю супружескую пару, которая прожила здесь десять лет, но так и не имеет друзей среди местных.

Если европеец сверяется с христианскими ценностями, с моральными идеалами, то китаец – с обществом, его реакцией. Если утрировать, то логику действий местных жителей можно объяснить так: хорошо – то, что выгодно.

Главное – достижение результата. Если для этого нужно с кем-то подружиться – китайцы подружатся. Если нужно пообещать – пообещают. Но завтра у них все может быть по-другому. Поэтому создается впечатление, что китайцы необязательные и не держат слово.

На это жаловались и иностранные бизнесмены, с которыми я беседовал. Но дело в том, что в менталитете китайцев – подстраиваться под новые условия. Они так и говорят: не можем выполнить то, о чем договаривались, потому что ситуация изменилась. Но возможно, в том числе, поэтому китайская экономика так быстро и растет.