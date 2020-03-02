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«65 копеек за одну остановку? Дорого!»

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  • 2.03.2020, 11:06
  • 1,482
«65 копеек за одну остановку? Дорого!»

Даже на проезд в общественном транспорте денег не всегда хватает.

Об этом говорят многие жители Минска, в первую очередь представители старшего поколения, пенсионеры, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Действительно, проезд в общественном транспорте дорогой. По сравнению с электричкой , совсем по-другому, я хоть знаю расстояние на электричке. А тут за одну остановку приходится платить 65 копеек. Дорого!


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