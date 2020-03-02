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Экс-глава Офиса Зеленского Богдан снова стал адвокатом

  • 2.03.2020, 11:13
Экс-глава Офиса Зеленского Богдан снова стал адвокатом
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Фото: Пресс-служба президента Украины

Не известно, вернется ли он на государственную службу.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом говорится в статье liga.net «Снова в адвокаты». В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля на основании заявления. Уйдет ли Богдан окончательно в адвокатуру или вернется на должность в государственных органах, на данный момент не известно.

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - сообщил в комментарии сайту один из руководителей фракции «Слуга народа».


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