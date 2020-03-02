Эксперты составили рейтинг самых ликвидных автомобилей 1 2.03.2020, 11:20

Эти машины меньше всего теряют в стоимости.

Покупая автомобиль опытные покупатели обращают внимание на его потенциальную ликвидность. При удачных обстоятельствах машина будет реализована на вторичном рынке при минимальном снижении стоимости по сравнению с первоначальной ценой, пишет lenta.ua.

Эксперты изучили данные по 110 автомобилям массового и 84 моделях премиального сегмента, которые реализовывались на вторичном. Все транспортные средства сошли с конвейера в 2016 году.

Самая высокая остаточная стоимость характерна для кроссовера южнокорейского производства KIA Soul. Модель сохранила 89,79% от первоначальной цены.

Второе место занял еще один «кореец» - Hyundai Solaris. Остаточная стоимость находится на уровне 87,02%.

На третьей строчке оказался чешский лифтбек Skoda Rapid, сохранивший 85,32% от первоначальной стоимости.

Четвертое место занимает KIA Rio с показателем 85,18%.

В премиальном сегменте лидером оказался кроссовер Audi Q7 (79,91%). Также в тройке лидеров оказались Volvo XC70 (77,68%) и Jeep Grand Cherokee (77,33%).