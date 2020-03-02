Как работает витебское предприятие, у сотрудницы которого подозревают коронавирус 1 2.03.2020, 11:24

Фото: БелТА

На карантин домой никого не отправили.

Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, выявили у сотрудницы Витебского мехового комбината. Сейчас она с двумя коллегами находятся в Витебской областной клинической инфекционной больнице. При этом предприятие работает в штатном режиме, пишет tut.by.

— Все в штатном режиме, все работают, — прокомментировали на самом комбинате.

Как пояснили на предприятии, у сотрудницы пока только подозрение на коронавирус, у ее коллег он в принципе не подтвердился. Все трое вернулись из командировки из Милана.

Антисептики и все средства гигиены, заверили на комбинате, у них есть. На карантин домой никого не отправили.

Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

Белоруска и двое ее коллег были вызваны в учреждение здравоохранения в связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

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