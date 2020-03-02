Поставки нефти из России в Беларусь в январе-феврале упали на 76% 2.03.2020, 11:38

Потери составили до 709 тысяч тонн.

Поставки нефти из России в Беларусь в январе-феврале 2020 года составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, поставки нефти из России на белорусские НПЗ в январе-феврале осуществляли только НК группы «Сафмар». По информации «Белнефтехима» с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь.

Поставки нефти из РФ сведены к минимуму из-за отсутствия договоренности с ключевыми поставщиками по цене сырья.

Ранее также сообщалось, что, по данным «Белнефтехима», объем нефтепереработки за январь-февраль составил 1,8 млн тонн. В марте ожидается объем переработки на уровне близком к 1 млн тонн.