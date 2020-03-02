Словацкий Зеленский: что известно об Игоре Матовиче 6 2.03.2020, 11:56

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Игорь Матович

Взрывной рост партии «Обычные люди» и ее лидера охватил все регионы Словакии.

"У меня есть один недостаток – люди часто считают меня дураком или шутом. Но и в этом есть свои плюсы", – такими словами охарактеризовал себя словацкий политик Игорь Матович, оппозиционер, который в минувшие выходные превратился в без пяти минут руководителя правительства Cловакии, пишет «Европейская правда».

Его партия с необычным названием "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO) на нынешних парламентских выборах совершила настоящее чудо. За последние недели перед днем голосования она сумела втрое увеличить поддержку, что позволило ей получить первое место, с большим отрывом опередив Smer – партию, правившую Словакией в течение 12 лет.

Взрывной рост популярности OĽaNO и ее лидера охватил все регионы страны.

Он победил всюду, подняв на знамена лозунг борьбы с коррупцией старой власти.

"Как Зеленский", – шутят словацкие эксперты, которые знают Украину.

Теперь Матович должен стать премьер-министром. Однако никто наверняка не понимает, чего от него ожидать – ни в экономической сфере, ни во внешней политике.

И это еще один пункт, который делает нового лидера Словакии похожим на Владимира Зеленского.

Впрочем, чудеса нынешних словацких выборов не заканчиваются этой победой. Поэтому стоит подробнее разобраться, что произошло на выборах 29 февраля и как изменятся отношения Братиславы и Киева.

Без партии президента и венгров

Ключевая словацкая новость последней недели перед выборами – голосование в парламенте по социальному пакету, с помощью которого партия власти пыталась спасти свое положение.

Ситуация была достаточно сложная – за две недели, когда публикации социологических опросов уже были запрещены (что не мешало публиковать их в соседней Чехии), партия власти Smer впервые потеряла лидерство, пропустив вперед популистскую партию OĽaNO.

Исправить положение должны были щедрые социальные инициативы вроде "тринадцатой пенсии" или бесплатного проезда по автобанам. Несмотря на сопротивление оппозиции – крупнейшие протестные митинги проводила близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой партия "Прогрессивная Словакия" – эти инициативы все же были приняты.

Впрочем, эффект от их принятия вышел совсем неожиданным. Добавив партии власти несколько процентов (которые их все равно не спасли), эта инициатива ударила по оппозиционным партиям, которые ей противостояли. "Упорное сопротивление повышению социальных инициатив нормально восприняли только избиратели правых либертарианцев, тогда как для других такой шаг стал роковым", – объясняет старший научный сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук Юрай Марущак.

Это и стало причиной крупнейшего провала этих выборов.

Блок партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", которому прогнозировали третье место с результатом 9-10%, неожиданно для всех получил лишь 6,97%, не преодолев 7-процентный барьер для блоков (для партий – 5%).

Для прохождения в парламент партии не хватило всего 926 голосов!

Несколько неожиданно третье место получил еще один популистский проект – партия "Мы – семья", за них отдали голоса 8,24% словаков. На четвертом – пророссийская и неонацистская партия L'SNS Марианна Котлебы с 7,97% (ее поддержка несколько упала по сравнению с прогнозами, и это – еще один приятный результат выборов).

Также в парламент прошли уже упомянутая праволибертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%).

Еще один громкий результат, хотя и ожидаемый – в новом парламенте не будет "венгров".

Впервые в истории Словакии в ее парламенте не будет ни одной партии, представляющей венгерскую общину, которая составляет около 10% населения страны.

На эту коллизию уже отреагировал победитель выборов. Матович пообещал, что защитником прав венгерского меньшинства будет его партия, напомнив, что по их списку депутатами стали несколько этнических венгров.

Команда антиподов

"У него хороший маркетинг (ведение кампании. – прим.), но маркетинг только помогает прийти к власти, его недостаточно для управления страной", – так охарактеризовал перспективы премьерства Матовича действующий глава правительства Петер Пеллегрини.

И действительно, хотя Матович – далеко не новичок в словацкой политике, однако репутация у него – достаточно специфическая. Накануне выборов его партия привлекала в свои ряды известных людей – но после выборов многие из них со скандалом покидали партию из-за конфликта с ее лидером.

Так способен ли такой политик сформировать действенную коалицию?

Сразу стоит отметить, что возможность назначения технического премьера в Словакии даже не рассматривается. СМИ и эксперты единодушны в том, что лидер победившей партии все равно будет иметь ключевое влияние на политику правительства, поэтому ему не стоит прятаться от ответственности за техническим премьером.

Хотя с Матовичем история все равно может пойти не по привычному сценарию. К примеру, он хоть и заявил о готовности возглавить правительство, но добавил, что не собирается переезжать в Братиславу из родной Трнавы и не будет пользоваться охраной, которая по статусу положена премьеру.

Победитель также объявил, какую коалицию хочет сформировать. Говорит, что готов к союзу со всеми партиями, кроме прошлой власти и ультраправых, и хотел бы получить конституционное большинство, необходимое для изменения Конституции и перезапуска судебной системы. Это означает, что в коалицию должны войти четыре из шести партий, прошедших в парламент.

При этом он готов щедро делиться с партнерами должностями.

Единственный министерский портфель, который для Матовича принципиально оставить за своей партией – это должность министра внутренних дел. Она крайне важна для расследования коррупционных преступлений предыдущей власти – а это ключевое предвыборное обещание победителя выборов.

Де-факто коалиционные переговоры уже начались. В частности, лидер "Мы – семья" Борис Коллар заявил, что партию интересуют должности спикера парламента и министра транспорта, а также – учет в коалиционной программе партийного обещания по объемам построенного социального жилья.

Однако переговоры гарантированно не будут легкими.

Ведь совместить в одной команде популистскую "Мы – семья" с правоконсервативной "Для людей" и либертарианской "Свободой и солидарностью" (последняя вообще шла под лозунгами радикального сокращения налогов) станет крайне серьезным испытанием для Матович.

Неслучайно лидер Smer Роберт Фицо уже заявил, что возвращение его партии к власти возможно уже через два года – то есть в результате внеочередных выборов.