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Белорусы смогут получать эстонские пенсии

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  • 2.03.2020, 12:12
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Белорусы смогут получать эстонские пенсии

Соглашение между Эстонией и Беларусью о взаимозачете пенсий вступило в силу.

1 марта вступило в силу соглашение о социальном обеспечении между Эстонской Республикой и Беларусью, передает rus.err.ee.

Договор обеспечивает пенсионное страхование для людей, переезжающих из одной страны в другую.

У человека, живущего в Эстонии, на основании этого договора будет возможность получать пенсию также из Беларуси, у него будет право подавать заявление о пенсии независимо от того, на какой территории он живет.


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