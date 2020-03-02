Белорусы смогут получать эстонские пенсии 3 2.03.2020, 12:12

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Соглашение между Эстонией и Беларусью о взаимозачете пенсий вступило в силу.

1 марта вступило в силу соглашение о социальном обеспечении между Эстонской Республикой и Беларусью, передает rus.err.ee.

Договор обеспечивает пенсионное страхование для людей, переезжающих из одной страны в другую.

У человека, живущего в Эстонии, на основании этого договора будет возможность получать пенсию также из Беларуси, у него будет право подавать заявление о пенсии независимо от того, на какой территории он живет.