У США появились налоговые претензии к российскому миллиардеру Тинькову 6 2.03.2020, 12:26

3,105

Олег Тиньков

Фото: ТАСС

Был выдан ордер на его арест.

TCS Group Holding (головная компания "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы российского миллиардера Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела, инициированного налоговой службой США, сообщает BBC.

Об этом говорится в сообщении группы. Судебные слушания, которые сейчас проводятся в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности.

Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. "Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы", - сообщила группа.

На прошлой неделе TCS проинформировала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. При этом группа заверила, что эта ситуация не имеет отношения к ее бизнесу.

"Тинькофф банк" входит в топ-20 российских банков по объему активов.