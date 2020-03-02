закрыть
2 марта 2020, понедельник, 15:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

У США появились налоговые претензии к российскому миллиардеру Тинькову

6
  • 2.03.2020, 12:26
  • 3,105
У США появились налоговые претензии к российскому миллиардеру Тинькову
Олег Тиньков
Фото: ТАСС

Был выдан ордер на его арест.

TCS Group Holding (головная компания "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы российского миллиардера Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела, инициированного налоговой службой США, сообщает BBC.

Об этом говорится в сообщении группы. Судебные слушания, которые сейчас проводятся в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности.

Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. "Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы", - сообщила группа.

На прошлой неделе TCS проинформировала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. При этом группа заверила, что эта ситуация не имеет отношения к ее бизнесу.

"Тинькофф банк" входит в топ-20 российских банков по объему активов.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип