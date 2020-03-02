У США появились налоговые претензии к российскому миллиардеру Тинькову

У США появились налоговые претензии к российскому миллиардеру Тинькову6
- 2.03.2020, 12:26
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Был выдан ордер на его арест.
TCS Group Holding (головная компания "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы российского миллиардера Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела, инициированного налоговой службой США, сообщает BBC.
Об этом говорится в сообщении группы. Судебные слушания, которые сейчас проводятся в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности.
Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. "Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы", - сообщила группа.
На прошлой неделе TCS проинформировала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. При этом группа заверила, что эта ситуация не имеет отношения к ее бизнесу.
"Тинькофф банк" входит в топ-20 российских банков по объему активов.