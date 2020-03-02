«Баста!»: При диктатуре создается не качественный продукт, а серый шлак 16 2.03.2020, 12:29

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Как в «совке».

"Беллегпром" продолжает войну с "секонд-хендом". Председатель концерна Татьяна Дугина хочет административными мерами заставить нас покупать дорогой и некачественный отечественный ширпотреб. По другому у них ведь не получается. По ее же словам, в 2019 году было завезено товара по категории "секондхенд" на 78 миллионов долларов. Жаба душит, что эти деньги достались не белорусским производителям, пишет Telegram-канал "Баста!".

— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

Чем это заканчивается мы знаем. "Оптимизировали" СМИ - вместо них наштамповали клоны БТ, которые никому не интересны. "Оптимизировали" киоски - вместо них пооткрывали "Табакерки", которые люди обходить стороной стараются. "Оптимизировали" частный бизнес - вместо своих производств позвали китайцев, которым наплевать на экологию и наше здоровье.

По другому, по честному конкурировать они не умеют. Качественный продукт при диктатуре не создается. Только серый шлак, который никому не нужен. Как в "совке".

Но почему-то кажется, что одеваться в этот шлак белорусы уже не готовы. Хотя бы потому, что он стоит намного дороже привычного для многих "секонда".