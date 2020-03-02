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Каких изменений ждать в указе о дорожном сборе

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  • 2.03.2020, 12:44
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Каких изменений ждать в указе о дорожном сборе
Фото: onliner.by

Система контроля предполагается через систему видеофиксации.

Дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра, заявил в эфире телеканала ОНТ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, пишет The Village.

Из-за привязки оплаты дорожного сбора многие беларуские водители отказались от прохождения техосмотра — из-за неудобства процедуры и того, что за раз нужно платить заметную сумму денег: от 12 базовых величин.

«Подготовлен проект указа, эти вопросы решены: возможность платить, скажем, годовые суммы, за месяц, за три месяца. То есть будут более комфортные условия», — заявил Авраменко.

По словам министра, отвязка техосмотра от сбора позволит повысить безопасность дорожного движения.

«В проекте указа, который сегодня подготовлен, это так», — ответил Авраменко на уточняющий вопрос, будет ли отвязан техосмотр от дорожного сбора.

Министр подчеркнул: дорожный сбор ни к чему не будет привязан, а платить его можно будет через ЕРИП.

«Система контроля предполагается через систему видеофиксации путем сравнения баз данных. Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, это будет зафиксировано, база будет сравнивать данные и отправляться по почте в автоматическом режиме, как это происходит в фотофиксации», — заключил Авраменко.

Проблемой дорожного сбора в Беларуси занялся еще предыдущий состав правительства, однако вопрос «подвис» на несколько лет. Ранее проект решения был подготовлен, однако от него чиновники отказались по ряду причин.


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