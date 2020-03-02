закрыть
2 марта 2020, понедельник, 15:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Праге вновь прошла многотысячная акция против премьера Бабиша

  • 2.03.2020, 12:58
В Праге вновь прошла многотысячная акция против премьера Бабиша

В Чехии протесты против премьера продолжаются уже почти год.

Тысячи граждан Чехии вышли в воскресенье, 1 марта, в центр Праги на акцию протеста с требованием отставки лидера движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра и в знак поддержки демократических институтов страны. Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии", в 2019 году поставившее Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства своей бизнес-империей. Так как Бабиш в отставку не ушел, движение объявило о том, что крупномасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе, пишет "Немецкая волна".

Лидер "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил о практике злоупотребления властью и нападкам на демократические институты со стороны Бабиша. Возмущение критиков Бабиша вызвало и назначение уполномоченного по правам человека 81-летнего Станислава Кречека, которого обвиняют в дискриминационных по отношению к народности рома заявлениях.

16 ноября 2019 года на акцию с требованием отставки Бабиша в Праге вышло 250 тысяч человек. Организаторы приурочили ту демонстрацию к 30-летней годовщине начала "бархатной революции", которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Тогда разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года послужил катализатором протестной активности граждан.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип