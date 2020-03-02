В Праге вновь прошла многотысячная акция против премьера Бабиша 2.03.2020, 12:58

В Чехии протесты против премьера продолжаются уже почти год.

Тысячи граждан Чехии вышли в воскресенье, 1 марта, в центр Праги на акцию протеста с требованием отставки лидера движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра и в знак поддержки демократических институтов страны. Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии", в 2019 году поставившее Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства своей бизнес-империей. Так как Бабиш в отставку не ушел, движение объявило о том, что крупномасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе, пишет "Немецкая волна".

Лидер "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил о практике злоупотребления властью и нападкам на демократические институты со стороны Бабиша. Возмущение критиков Бабиша вызвало и назначение уполномоченного по правам человека 81-летнего Станислава Кречека, которого обвиняют в дискриминационных по отношению к народности рома заявлениях.

16 ноября 2019 года на акцию с требованием отставки Бабиша в Праге вышло 250 тысяч человек. Организаторы приурочили ту демонстрацию к 30-летней годовщине начала "бархатной революции", которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Тогда разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года послужил катализатором протестной активности граждан.