CМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из Беларуси 2 2.03.2020, 13:09

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Это могло произойти 29 февраля.

С 29 февраля приостановились поставки в Украину электроэнергии из России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении liga.net.

Один из высокопоставленных собеседников предоставил таблицу с информацией об импортных поставках в Украину электроэнергии. Из нее следует, что с 29 февраля с 21:00 импорт российской и белорусской электроэнергии равен нулю.

В пресс-службе госкомпании сообщили, что Укрэнерго не ограничивала импорт электроэнергии из этих стран.

По данным госкомпании, 1 марта в объединенную энергетическую систему Украины с 18:00 по 20:00 должно было зайти 600 млн кВтч электроэнергии. Зашли они или нет - в Укрэнерго пообещали сообщить позже.

В январе 2020 года, согласно данным Укрэнерго, трейдеры импортировали из России 17,9 млн кВтч (3% от общего импорта) электроэнергии, а из Беларуси – 93 млн кВтч (16,6%). Лидеры в этой области – Словакия и Венгрия, откуда поступило 329,1 млн кВтч (58,7%) и 97 (17,3%) млн кВтч соответственно. Общий импорт, согласно информации Укрэнерго, составил 560 млн кВтч.