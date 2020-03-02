закрыть
2 марта 2020, понедельник, 15:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

CМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из Беларуси

2
  • 2.03.2020, 13:09
  • 3,120
CМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из Беларуси

Это могло произойти 29 февраля.

С 29 февраля приостановились поставки в Украину электроэнергии из России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении liga.net.

Один из высокопоставленных собеседников предоставил таблицу с информацией об импортных поставках в Украину электроэнергии. Из нее следует, что с 29 февраля с 21:00 импорт российской и белорусской электроэнергии равен нулю.

В пресс-службе госкомпании сообщили, что Укрэнерго не ограничивала импорт электроэнергии из этих стран.

По данным госкомпании, 1 марта в объединенную энергетическую систему Украины с 18:00 по 20:00 должно было зайти 600 млн кВтч электроэнергии. Зашли они или нет - в Укрэнерго пообещали сообщить позже.

В январе 2020 года, согласно данным Укрэнерго, трейдеры импортировали из России 17,9 млн кВтч (3% от общего импорта) электроэнергии, а из Беларуси – 93 млн кВтч (16,6%). Лидеры в этой области – Словакия и Венгрия, откуда поступило 329,1 млн кВтч (58,7%) и 97 (17,3%) млн кВтч соответственно. Общий импорт, согласно информации Укрэнерго, составил 560 млн кВтч.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип