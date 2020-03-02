Путешественники выбрали 15 лучших направлений на 2020 год 3 2.03.2020, 13:18

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Эти места выбирали сами туристы.

Ресурс European Best Destination опубликовал список лучших европейских стран для путешествий в 2020-м, пишет 34travel.me.

В голосовании приняли участие около 600 тысяч туристов. Они признали лучшим французский Кольмар – мировую столицу винного туризма. Следом идут «динамичный музей под открытым небом» Афины и «максимально модный, чем когда-либо» Тбилиси.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Кольмар, Франция

2. Афины, Греция

3. Тбилиси, Грузия

4. Вена, Австрия

5. Кашкайш, Португалия

6. Сибиу, Румыния

7. Намюр, Бельгия

8. Риека, Хорватия

9. Париж, Франция

10. Быдгощ, Польша

11. Рим, Италия

12. Хевиз, Венгрия

13. Корк, Ирландия

14. Рошфорт, Франция

15. Менорка, Испания

Узнать «сильные стороны» каждого направления можно здесь.

European Best Destination каждый год публикует свой рейтинг лучших туристических мест. В этом году он выходит в 11-й раз.