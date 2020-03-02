«Додон предатель»: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы 4 2.03.2020, 13:19

3,183

Они требуют отставки правительства.

В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье, требующие отставки правительства, окружили вход в здание правительства и уже разбили стеклянные двери.

Об этом сообщает «Европейская правд» со ссылкой на молдовские СМИ.

Собравшиеся под Кабмином требуют отставки правительства и добиваются встречи с его представителями, пишет издание NewsMaker. Они скандируют: «Мы – народ, Додон – предатель», «Кику на свалку, вместе с Чокоем», «Долой Додона», «Долой правительство».

Полицейские, окружившие вход в здание, согласились впустить в здание представителей протестующих, но большинство манифестантов не согласны и требуют, чтобы представители Кабмина вышли на улицу.

Между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Один из протестующих разбил стеклянные двери в правительственное здание, сообщает TV8. Полиция вывела его из толпы.

Митингующие недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Протестующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей, сообщает Deschide.