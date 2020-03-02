Тест Баффета для белорусской экономики 2 Леонид Фридкин

2.03.2020, 13:21

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Белорусские власти и американский миллиардер совершенно по-разному оценивают достижения и неудачи.

В отличие от семей, все собственники и инвесторы счастливы и несчастны по-своему. К примеру, белорусские власти и Уоррен Баффет, подводя итоги очередного финансового года, совершенно по-разному оценивают достижения и неудачи. Конечно, между экономикой Беларуси и компанией Berksihre Hathaway мало общего. Но, если покопаться, возникают забавные аналогии.

Например, в письме о результатах 2019 года Баффет объясняет, каким образом чистая прибыль Berkshire Hathaway выросла по сравнению с предыдущим годом на 1900% — до $81,4 млрд. Это, между прочим, больше, чем весь ВВП, когда-либо достигнутый в Беларуси (максимум у нас было $78,8 млрд в 2014-м). Но зато чистая прибыль белорусских предприятий в 2019 году тоже выросла солидно — на 84%. Это достижение обусловлено стабилизацией рубля после масштабного списания накопленных убытков прошлых девальваций.

Бурный рост прибыли Berkshire, как объяснил Баффет, тоже был «бумажным»: с 2018 года американские компании обязаны ежеквартально отражать в отчетности прибыль или убыток от изменения стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Такое увеличение чистого нереализованного прироста стоимости акций принесло корпорации $53,7 млрд.

По белорусским стандартам нечто подобное тоже возможно. Жаль только, что переоценивать особо нечего. В инвестиционном портфеле Berkshire имеются акции крупнейших мировых корпораций вроде Apple, Coca-Cola, Delta Airlines, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody’s и Visa, которые активно обращаются на рынке и бурно растут в цене. На белорусском фондовом рынке даже единичные сделки с акциями местных ОАО — событие. А потому и рыночная стоимость этих бумаг меняется очень скромно.

Может, оно и к лучшему. Вот и Баффет раскритиковал бухгалтерские правила, которые «не пересекаются с реальностью», вынуждая отражать в отчетности любые «капризы» квартальных колебаний на радость аналитикам и комментаторам. Поэтому Баффет советует инвесторов сосредоточиться только на операционной прибыли компании и игнорировать показатели, основанные на колебаниях стоимости активов.

Тест на привлекательность

По традиции в письме объясняется инвестиционная стратегия, которой Баффет следует много лет. Как всегда, Berkshire постоянно ищет новые объекты для приобретения и предпочитает покупать сразу 100% компании. В последние годы цели, ради которых стоило бы заключить «сделку размером со слона», Баффету не попадаются. А потому для $128 млрд свободных денег, скопившихся у Berkshire, применения не находится. Виной тому придирчивость Баффета в выборе объектов инвестирования. Это должны быть компании, приносящие хорошую прибыль и обладающие достаточным для работы материальным капиталом, управляемые способными и честными менеджерами. И, разумеется, цена сделки должна быть разумной.

Госкомимуществу Республики Беларусь было бы полезно примерить эти 3 условия к 13 предприятиям, включенным в опубликованный на днях список кандидатов на приватизацию. С прибылью и капиталом у всех напряженка, менеджмент по американским меркам хромает, а цена в сравнении с двумя предыдущими факторами выглядит довольно спорно. Так что нашей стабильности солидные инвесторы, беря пример с Баффета, предпочитают «переменчивый» западный фондовый рынок«. Если есть деньги, там можно покупать «крупные, но не контрольные пакеты в публичных компаниях», которые соответствуют критериям миллиардера. В мире инвестиций нет незыблемых догм. Баффет напомнил своим акционерам книгу Эдгара Лоуренса Смита, который убеждает, что если в теории акции будут более доходными в периоды инфляции, а облигации — во время дефляции, то на практике порой все бывает иначе.

Кроме того, миллиардер подкрепил свое давнее мнение о дивидендной политике заветами Джона Мейнарда Кейнса: хорошо управляемые промышленные компании, как правило, не распределяют акционерам всю полученную прибыль. В хорошие годы, если не всегда они сохраняют и реинвестируют часть своей прибыли. Это в сочетании со сложным процентом увеличивает реальную стоимость имущества здоровой промышленности, совершенно отдельно от выплаты дивидендов.

Сам Баффет всегда придерживался этих правил, считая создание стоимости компании более важной задачей, чем выплата дивидендов, — особенно в компаниях, полностью принадлежащим Berkshire. Но подобные рассуждения не влияют на политику изъятия прибыли государством у белорусских госпредприятий (конечно, там, где она имеется). Зато частных инвесторов наши власти уговаривают реинвестировать прибыль и даже предлагают для этого налоговые стимулы.

По мнению Баффета, «почти наверняка» акции в долгосрочной перспективе принесут большую доходность, чем долгосрочные облигации. Он считает, что действующие сейчас в США ключевая ставка и ставка корпоративного налога не изменятся. Однако, если случится кризис (а такое рано или поздно обязательно произойдет), со стоимостью акций может произойти что угодно — вплоть до падения фондового рынка до 50%. Белорусским инвесторам такие катаклизмы не известны, но им это ни к чему. Поэтому у нас популярнее местные облигации, не столь доходные, зато более надежные. «Суперзвездой» инвестпортфеля Berkshire Баффет считает страховые компании. Их главный недостаток — инвестирование в высококачественные облигации, приносящие лишь «жалкую» доходность. Зато сам страховой бизнес ждут серьезные испытания. Рано или поздно обязательно случится значительная катастрофа, которая затмит ураганы. К тому же возможны бедствия и неприродного характера — например, кибератака. Однако хорошо диверсифицированный портфель это выдержит. Не обходится без курьезных накладок. Например, в сентябре 2019 года на заводе принадлежащей Berkshire компании Lubrizol произошел пожар, повлекший значительный материальный ущерб. Большая его часть компенсировалась страховкой.

Но выплатившая ее страховая компания... принадлежит Berkshire. В утешение Баффет предложил считать эту историю примером, подчеркивающим широкий спектр операций Berkshire, и напомнил Евангелие от Матфея: «Не позволяйте левой руке знать, что делает правая рука».

Кадры и будущее

Возраст заставляет 89-летнего Баффета и его партнера Чарли Мангера (которому уже 96) позаботиться о будущем своего детища. Смерть не станет шоком для Berkshire, заверил Баффет: все «подготовлено на 100%». Диверсификация активов, качественное управление и устоявшаяся корпоративная культура позволят компании продолжить работу долгие годы. Сам Баффет завещал принадлежащие ему акции Berkshire благотворительным фондам без права продажи в ближайшие 12-15 лет и с возможностью в дальнейшем продавать только мелкие пакеты. Вопросы назначения и выплаты вознаграждений членам совета директоров Баффет назвал «горячей темой». «В прошлые годы появилось много новых правил и рекомендаций, касающихся состава и обязанностей совета директоров, — отметил Баффет. — Но основная задача для директоров неизменна: найти и сохранить талантливого генерального директора. Честного и преданного компании. Часто эта задача трудна. Если директора понимают ее правильно, то они должны сделать немного больше и постараться не испортить дело».

Миллиардер высмеял попытки стимулировать руководителей акциями предприятий, где они работают:

«Мне комфортнее, когда гендиректора компаний, принадлежащих Berkshire Hathaway, сами следят за рынком и покупают акции на собственные деньги, нежели просто получают их в качестве награды».

Напомню, белорусское правительство по-прежнему питает иллюзии, что наших директоров можно вдохновить обещанием премирования акциями заводов и колхозов.

Главным своим достижением Баффет считает тщательный подбор квалифицированных и преданных топ-менеджеров и систему их мотивации. Есть много достойных людей, но далеко не всем из них можно доверить деньги и управление бизнесом.

«Если бы мне пришлось появиться в «Танцах со звездами», я бы немедленно запросил убежища по программе защиты свидетелей. Мы все неудачники в том или ином деле. Для некоторых этот список длинный», — объяснил свою позицию Баффет

Впрочем, наш путь к улучшению корпоративного управления еще длиннее. Но двигаться придется.

Леонид Фридкин, office life