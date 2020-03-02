Вернулся в прошлый год и наступил на те же грабли 1 2.03.2020, 13:23

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Так же поступал Советский Союз.

«Мы не собираемся ни с кем воевать»,— объявил главный руководитель России, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

«Не собираемся», уже воюем. В локальных войнах. В две влезли, одну устроили сами.

Сегодня наша страна воюет в Украине, Сирии и Ливии.

На Украину наша страна совершила вероломное нападение, растоптав свои договоры с этой страной, отторгла часть украинской территории, на другой части Украины ведет войну с участием вооруженных сил России и наемников.

Война с Украиной ухудшила стратегическое положение нашей страны, поставила ее в невыгодное экономическое, политическое, военное положение.

«Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — утверждает главный кремлевский начальник.

Так же поступал Советский Союз – ни с кем не собирался воевать, но воевал (Афганистан), «создавал условия» ценой низкого уровня жизни в стране. Когда власти кинулись (при Горбачеве) сокращать избыточные вооружения, проводить конверсию – было уже поздно. Пришел конец.

Втянуться в гонку вооружений с экономически более развитыми странами при отсутствии угроз с их стороны, тратить деньги не на рост уровня жизни людей, а на оружие, которое не будет применяться — суть такой политики.

Потом снова выяснится: «мы воевали сами с собой».

Талантливый публицист Андрей Пионтковский написал когда-то о Путине, что это – «полковник, который ошибся веком». Да. Решив вернуться в прошлый век, он наступил на те же грабли.