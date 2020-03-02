закрыть
2 марта 2020, понедельник, 15:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Вернулся в прошлый год и наступил на те же грабли

1
  • 2.03.2020, 13:23
  • 2,689
Вернулся в прошлый год и наступил на те же грабли

Так же поступал Советский Союз.

«Мы не собираемся ни с кем воевать»,— объявил главный руководитель России, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

«Не собираемся», уже воюем. В локальных войнах. В две влезли, одну устроили сами.

Сегодня наша страна воюет в Украине, Сирии и Ливии.

На Украину наша страна совершила вероломное нападение, растоптав свои договоры с этой страной, отторгла часть украинской территории, на другой части Украины ведет войну с участием вооруженных сил России и наемников.

Война с Украиной ухудшила стратегическое положение нашей страны, поставила ее в невыгодное экономическое, политическое, военное положение.

«Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — утверждает главный кремлевский начальник.

Так же поступал Советский Союз – ни с кем не собирался воевать, но воевал (Афганистан), «создавал условия» ценой низкого уровня жизни в стране. Когда власти кинулись (при Горбачеве) сокращать избыточные вооружения, проводить конверсию – было уже поздно. Пришел конец.

Втянуться в гонку вооружений с экономически более развитыми странами при отсутствии угроз с их стороны, тратить деньги не на рост уровня жизни людей, а на оружие, которое не будет применяться — суть такой политики.

Потом снова выяснится: «мы воевали сами с собой».

Талантливый публицист Андрей Пионтковский написал когда-то о Путине, что это – «полковник, который ошибся веком». Да. Решив вернуться в прошлый век, он наступил на те же грабли.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип