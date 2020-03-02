СМИ: Олимпиада-2020 может пройти при пустых трибунах 2 2.03.2020, 13:48

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Возможно, Игры можно будет посмотреть только по телевизору.

Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, пишет unian.net. По данным источника, проведение Игр при пустых трибунах является одним из альтернативных вариантов для отмены или переноса соревнований.

При таком варианте Олимпийские игры будут показаны только по телевидению. Это позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.