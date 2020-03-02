Бросить курить по-научному: методы, которые действительно работают 1 2.03.2020, 14:22

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Эффективный метод отказаться от вредной привычки — финансовый стимул.

О том, что курение опасно для здоровья, знают все: об этом то и дело напоминают социальная реклама и пугающие иллюстрации на пачках сигарет. Несмотря на это, число курильщиков снижается очень медленно. Даже те, кто искренне хочет бросить курить, сталкиваются с трудностями – все потому, что бросить курить действительно непросто. Разберемся, какие методики отказа от табака наиболее эффективны с точки зрения ученых, пишет Naked science.

Нередко можно услышать, что бросать курить нужно резко и решительно – такой способ эффективнее, чем постепенное снижение числа сигарет в день. В англоговорящих странах практика моментальной «завязки» даже получила особое название – «cold turkey». Авторы научных исследований регулярно сравнивают этот метод с другими и чаще всего приходят к выводу: решительный отказ от табака действительно работает лучше, чем последовательное снижение дозы никотина.

В 2016 году этот вывод подтвердили оксфордские ученые вместе с коллегами из других британских университетов (их статья опубликована в журнале Annals of Internal Medicine). В эксперименте участвовали 697 взрослых курильщиков, которые собирались отказаться от никотина в течение двух недель. Все они получали заместительную терапию – им раздавали никотиновые пластыри и спреи.

Добровольцев разделили на группы: в одной бросали курить «раз и навсегда», участники другой уменьшали число сигарет постепенно. Через месяц после начала эксперимента ученые подвели первые итоги. От курения успешно воздерживались 49% тех, кто «завязал» резко, и 39% волонтеров из второй группы. Через полгода после старта к вредной привычке не вернулись 22% сторонников «cold turkey» и 15,5% тех, кто выбрал постепенный отказ.

Этот эффект наблюдали и другие исследователи. Возможное объяснение предложили ученые из Университета Вермонта, их работу в 2007 году опубликовал журнал Addiction. По мнению ученых, те, кто выбирает постепенный путь, зачастую менее мотивированны: снижая число сигарет понемногу, они стараются оттянуть момент полного отказа от никотина.

Чтобы повысить шансы на успех при решительной «завязке», эксперты рекомендуют еще до начала попыток продумать, чем замещать привычные действия, связанные с курением: например, выпивать стакан воды вместо утренней сигареты. Другую эффективную замену рекомендуют психологи из Университета Плимута: в 2014 году они выяснили, что партия игры в «Тетрис» снижает желание закурить в среднем на 24%.

Добавь азарта: споры на деньги

Еще один эффективный метод отказаться от вредной привычки – финансовый стимул, при этом риск собственными деньгами мотивирует лучше, чем возможное вознаграждение. Это подтвердил эксперимент, который провели в Пенсильванском университете (его описание опубликовали в журнале New England Journal of Medicine в 2015 году).

В опытах участвовали 2538 курильщиков, их успехи в отказе от привычки отслеживали с помощью тестов, выявляющих наличие никотина в организме. Добровольцы проходили проверки спустя две недели, месяц и полгода после официального отказа от сигарет.

Часть волонтеров за каждый успешно пройденный тест получала 200 долларов, а тем, кто продержался полгода, выплачивали еще 200 долларов премии – итого участники могли заработать 800 долларов. Другая (меньшая) группа перед началом опытов внесла депозит в 150 долларов: успешно завершив программу, они получали назад свои деньги и премию в 650 долларов.

Личный вклад оказался эффективнее: хотя доходы второй группы в итоге были ниже, ее участники чаще добивались своей цели и бросали курить. Через год после начала опытов от курения воздерживались 17% людей из «депозитной» группы и 8% тех, кто получал только премию. Стоит уточнить, что пожертвовать своими деньгами изначально согласилась лишь малая часть добровольцев (около 13%), поэтому с точки зрения общественной пользы лучше работает вариант с премией: он позволяет удержать от курения больше людей. Но для тех, кто сам решил бросить вредную привычку, спор на солидную сумму может стать неплохим доводом в пользу здорового образа жизни.

Бросаем вместе: поддержка близких

Отказаться от курения нелегко в принципе, но еще труднее справиться с этим в одиночестве. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили: если от привычки отказываются оба партнера в паре, вероятность успеха значительно выше, чем если бы один из них продолжал курить. Работу опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine в 2015 году.

Исследователи изучили данные о 3722 британских парах старше 50 лет, которые живут вместе. При поддержке партнера отказаться от табака удалось 50% женщин и 48% мужчин. В парах, где второй супруг продолжал придерживаться вредной привычки, успешно отказались от табака лишь по 8% мужчин и женщин. Интересно, что попытки вместе сбросить лишний вес оказываются не такими успешными: даже при совместных усилиях похудеть удавалось 36% женщин и 26% мужчин.

Сказать табаку «нет» помогает и поддержка друзей в социальных сетях. В 2015 году канадские ученые сравнили эффективность приложения Break It Off, разработанного для поддержки бросающих курить, и традиционной телефонной горячей линии. Участниками эксперимента стали канадцы в возрасте от 19 до 29 лет: они должны были продержаться без сигарет как минимум месяц. Приложение, работающее с соцсетями, помогло справиться с задачей 32% процентам добровольцев, а телефонные консультации сработали лишь для 14% волонтеров.

Волшебная таблетка: заместительная терапия и препараты

Побороть тягу к табаку позволяют не только поведенческие, но и «химические» методы. Самый изученный из них – никотинзаместительная терапия. Это название объединяет все способы, которые помогают снабжать организм небольшими дозами никотина, чтобы ослабить проявления «синдрома отмены» и облегчить отказ от сигарет.

Сегодня существует множество средств для доставки маленьких доз никотина в организм: специальные пластыри, жевательные резинки, леденцы, ингаляторы, спреи для носа и полости рта. Исследования показывают, что эти методы работают одинаково эффективно – можно выбрать любую удобную форму. В 2015 году никотиновые пластыри и жевательные резинки вошли в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Методы будущего: фермент-конструктор и обучение во сне

Сегодня ученые работают и над принципиально новыми экспериментальными методами борьбы с курением. Одним из них может стать «вакцина» против вредной привычки: такой препарат создают ученые из Научно-исследовательского института Скриппса в США.

По планам ученых, это средство сможет разрушать никотин в крови курильщика еще до того, как опасное вещество достигнет мозга. Для этого исследователи предложили использовать фермент NicA2: он ускоряет окисление никотина, превращая его в безопасное для организма соединение. Этот фермент производят найденные в почве бактерии Pseudomonas putida, однако «природный» NicA2 быстро выводится из человеческого организма.

Ученые усовершенствовали фермент, добавив к нему последовательность аминокислот, позволяющую NicA2 связываться с альбумином – белком, который постоянно присутствует в крови и разрушается гораздо медленнее. Препарат успешно испытали на лабораторных крысах, но люди смогут воспользоваться им нескоро: исследователи ищут способы еще продлить срок «жизни» лекарства в крови, чтобы вводить препарат пациентам как можно реже.

Другой неожиданный метод – борьба с курением при помощи неприятных стимулов во сне. Этот способ испытали в 2014 году в израильском Институте имени Вейцмана, в опытах участвовали 66 курильщиков. Они провели ночь в сомнологической лаборатории института: во сне добровольцы из экспериментальной группы одновременно вдыхали запахи табачного дыма и испорченной рыбы. Волонтеры из контрольных групп подвергались воздействию двух запахов во сне, но не параллельно, либо вдыхали неприятные ароматы вместе, но в состоянии бодрствования.

Терапия сработала только для экспериментальной группы: наутро после опыта ее участники не помнили о запахах, но выкуривали меньше сигарет. Максимально снизить потребление никотина удалось тем, кто ощущал запахи дыма и рыбы на второй стадии фазы медленного сна: они стали курить на 30% меньше. В контрольных группах количество сигарет не изменилось.

Эти методы пока на стадии испытаний, и добиться по-настоящему высокой эффективности еще не удалось. По словам ученых, если такие способы получится усовершенствовать, они смогут стать частью комбинированной терапии зависимости.

Что, скорее всего, не поможет

Пока одни методы успешно проходят все новые и новые экспериментальные проверки, другие регулярно становятся поводом для споров. Одна из самых жарких дискуссий идет вокруг электронных сигарет: испарителей, «заряженных» ароматизированной жидкостью. Начинка электронных сигарет может содержать никотин или обходиться без него.

В 2013 году ученые из Оклендского университета провели эксперимент с участием 657 курильщиков, желающих отказаться от табака. Одна группа использовала электронные сигареты с никотином, вторая – никотиновые пластыри, третья – испарители-«пустышки», содержащие лишь ароматизаторы. Никотиновые испарители оказались ненамного, но все же эффективнее других методов: спустя полгода от привычки избавились 7,3% их сторонников, 5,8% пользователей пластырей и 4,1% добровольцев, которые пользовались «пустыми» электронными сигаретами.

Впрочем, в последние годы большая часть исследователей считает, что вейпы скорее бесполезны для бросающих курить. Более того, они могут осложнить отказ от никотина. К такому выводу пришли авторы метаанализа 38 исследований, опубликованного в 2016 году в журнале The Lancet. Двадцать из изученных работ включали описания экспериментов с участием контрольных групп: ученые выяснили, что использование испарителей снижало шансы на успех в среднем на 28%.

Почему бросать курить все-таки стоит

Курение регулярно входит в списки вредных привычек, отказаться от которых сложнее всего. По результатам описанных выше исследований легко заметить, что большая часть добровольцев возвращалась к табаку, даже если первые месяцы после старта эксперимента проходили успешно.

Но если человеку все же удалось бросить курить, польза для здоровья не заставит себя ждать. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже через 12 часов без сигарет концентрация угарного газа в крови снизится до нормального уровня, а в течение 12 недель улучшится кровообращение и начнут восстанавливаться функции легких. После года без табака риск развития ишемической болезни сердца упадет в два раза по сравнению с риском для курильщика. Не стоит забывать и об опасности пассивного курения: потребитель табака вредит не только себе, но и здоровью окружающих.