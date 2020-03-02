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В витебской больнице 26 человек после контакта с женщиной, у которой коронавирус

  • 2.03.2020, 14:25
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В витебской больнице 26 человек после контакта с женщиной, у которой коронавирус
Иллюстрационное фото

У всех взяли анализы, и они отправлены на исследование.

В Витебске госпитализированы 26 человек, контактировавших с работницей мехового комбината, у которой подозрение на коронавирус. Все они находятся в областной клинической инфекционной больнице. Об этом tut.by сообщил начальник облздрава Юрий Деркач.

— Мы пошли на опережение, и всех людей, которые находились непосредственно в контакте с женщиной, госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной больницы. Это ее коллеги, члены семьи, а также те, кто с ней вместе ехал (в Италию. — прим.). Все эти лица установлены и изолированы. Их 26 человек. У всех взяли анализы, и они отправлены на исследование. Сейчас уже получаем ответы. Результаты отрицательные, — сообщил Юрий Деркач.

В областной инфекционной больнице для госпитализированных устроены следующие условия.

— Женщина, у которой подозрение на коронавирус, находится в отдельном боксе. Она не общается ни с кем. В этот бокс — отдельный въезд. Выход из этого бокса невозможен: там есть соответствующие шлюзы и замкнутый воздухообмен. То есть эта женщина неконтактна. Все остальные госпитализированные контактны. Но располагаются также в боксах с отдельным выходом.

Количество людей в этих боксах, по словам Юрия Деркача, будет меняться:

— Тех, у кого отрицательные результаты, будем выводить из изоляции в инфекционной больнице. Но они будут находиться в медучреждении 14 дней. В принципе, этих людей, контактировавших с работницей мехового комбината, можно было наблюдать и на дому, но пошли на вариант полной изоляции. Чтобы исключить все возможные проблемы.

На меховом комбинате нет карантина.

— В этом нет необходимости. Женщина не работала на конвейере. А те, с кем она была в контакте, повторю, все госпитализированы.

Глава облздрава утверждает, что в Витебске сейчас делается все, «чтобы максимально обезопасить наших граждан».

— Слаженно работает скорая, слаженно работают медучреждения. Сейчас главное, чтобы наши граждане спокойно выполняли все просьбы медработников. Очень хорошо сработали все, кто контактировал с женщиной. К ним подъезжала машина, в том числе и ночью, и они собирались и ехали, воспринимая все абсолютно спокойно. Поэтому мы призываем граждан: не должно быть никакой паники.

В крупных городах области — Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке — начнут работать многоканальные телефоны, по которым могут звонить жители региона.

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой.

Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

Белоруска и двое ее коллег были вызваны в учреждение здравоохранения в связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Сейчас состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.


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