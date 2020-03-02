Статистика поймала вице-премьера на лжи о поставках нефти 6 2.03.2020, 14:36

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Компании Гуцериева доставили нефти в 1,6 раза меньше, чем обещали.

Статистика опровергает заявления белорусского вице-премьера Ляшенко о поставках на белорусские НПЗ по 1 млн т нефти в месяц с начала года, пишет office life.

Данные российского ЦДУ ТЭК говорят о поставках лишь 709,14 тыс. т за январь-февраль, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в этот период поставки нефти в Беларусь вела лишь группа «Сафмар». В январе она обещала поставить 650 тыс. т по трубе и 100 тыс. т трубопроводным транспортом. А в феврале компания планировала доставить 450 тыс. т, в т. ч. 100 тыс. т по железной дороге.

Как видим, реально компании Гуцериева доставили нефти в 1,6 раза меньше, чем обещали.

Закупки норвежской нефти через Белорусскую нефтяную компанию были незначительными — 80 тыс. т в январе.

«Транснефть» сегодня подтвердила, что прокачала в Беларусь в феврале лишь 302 тыс. т нефти. Поэтому в правдоподобность заявлений «Белнефтехима» о том, что белорусские НПЗ работают с загрузкой 50%, верится все меньше. Даже с учетом того, что загружать заводы помогает «Белоруснефть».