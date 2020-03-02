Почему в Нидерландах закрываются тюрьмы 3 2.03.2020, 14:43

1,424

На их месте появились колледжи, отели, выставочные центры и не только.

За последние 10 лет заключенных в Нидерландах стало вдвое меньше, согласно статистике общественной инициативы Prison Insider. Поэтому в опустевших зданиях бывших тюрем стали открываться колледжи и отели, стартап-инкубаторы и выставочные пространства, пишет euro-pulse.ru.

Квест-пространство: Koepelgevangenis (Бреда)

«Тюрьму под куполом» (так можно перевести Koepelgevangenis) построили в Бреде по проекту Йохана Фредерика Метцелаара в 1886 году. Подобных круглых тюрем в стране было три, и со временем все из них были признаны памятниками архитектуры. У них особенная форма: это так называемый паноптикум, позволяющий охранникам постоянно наблюдать за заключенными из центра здания.

До 2013 года здесь находилась женская тюрьма, но в ходе реформирования заключенных перевели в другое учреждение, и комплекс закрылся в начале 2016 года.

С 2018 года здесь функционирует поражающий масштабностью (площадь – 15 000 квадратных метров) и реалистичностью квест под названием «Побег из тюрьмы». На протяжении 3 часов и при помощи 80 актеров Prison Escape обещает полное погружение в тюремный опыт: участникам придется следовать жестким правилам и даже отсидеть в камере. Максимальное количество участников: 420 человек. Цена варьируется от 50 до 80 евро.

Образовательный центр: Koepelgevangenis (Харлем)

Еще одна купольная тюрьма-паноптикум с тем же названием, но построенная уже в Харлеме и сыном Йохана Фредерика Метцелаара, Виллемом Метцелааром, в 1901 году. Как и предыдущая тюрьма, закрылась она в 2016 году в статусе памятника архитектуры.

Сейчас над будущим монументального здания работает некоммерческая организация Open de Koepel (в переводе буквально «Откройте купол»). В этих стенах планируется создать центр академического образования (сюда переедет часть Университетского колледжа Харлема), искусства, культуры и современного предпринимательства, доступного всем жителям.

Жилой квартал: Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, или Bijlmerbajes (Амстердам)

Эта тюрьма без решеток на окнах открылась в Амстердаме в 1978 году. Правда, потом выяснилось, что оконное стекло не было полностью небьющимся, поэтому решетки на окнах все же появились. Комплекс, занимающий целый квартал, состоит из 6 башен, соединенных туннелем, а его главный вход находится всего в 150 метрах от станции метро Spaklerweg.

После закрытия тюрьмы в июне 2016 года одно из строений было отдано инициативной группе Lola. В сотрудничестве с расположенным по соседству центром для беженцев здесь начали работу сразу несколько организаций, в том числе ресторан, поп-ап отель, музей, школа бокса и многочисленные студии. Новое пространство было задумано как безопасная среда для беженцев из Сирии, Ирана, Эритреи, Ямайки и Ирака, где они могли бы интегрироваться и получить опыт работы.

С самого начала проект был объявлен временным. В марте 2018 года новый владелец комплекса приступил к разработке планов его развития (обещают создать модный зеленый городской квартал с общественным вертикальным парком и смотровой площадкой, использовав при строительстве 98% материалов бывших тюремных зданий), и большинство арендаторов было вынуждено съехать. Однако в бывшей тюремной прачечной по прежнему действует ресторан A Beautiful Mess, которым вместе с опытным шеф-поваром и командой волонтеров управляют резиденты соседнего центра для беженцев.

Отель: Het Arresthuis (Рурмонд)

Эта бывшая тюрьма со следственным изолятором проработала в центре Рурмонда с 1863 по 1997 год. В 2010 году сеть Van der Valk Hotels & Restaurants превратила ее в роскошный и экологичный 4-звездочный отель (в прошлом году ставший 5-звездочным). 105 камер здесь были ловко преобразованы в комфортные и люксовые номера, при этом все характерные элементы, в том числе решетки и стальные двери, остались нетронутыми. Помимо собственно номеров, в отеле Het Arresthuis есть модный бар, ресторан, сауна и тренажерный зал. И получасовые экскурсии по зданию с рассказом о бывшей тюрьме, для которых не обязательно снимать номер.

Пространство для творчества: Gevangenis Wolvenplein (Утрехт)

В середине XVI века здесь выросла оборонительная земляная крепость, после побывавшая приютом для разнообразных предприятий: сначала здесь разводили шелковичных червей, а после открыли лакмусовую фабрику, отработавшую семьдесят лет, пока пожар не положил конец ее процветанию. Самая старая в Нидерландах тюрьма камерного типа (то есть с отдельными камерами) функционировала здесь с 1856 по 2014 год.

Теперь этот памятник архитектуры называется De Vrije Wolf и служит универсальной площадкой для творчества, предпринимательства и разных интересных инициатив. Здесь работают художественные выставки, эскейп-румы (квесты в замкнутом пространстве), студии; проходят фестивали и другие мероприятия. При желании здесь можно самостоятельно организовать вечеринку или просто сходить на одну из ежемесячных суботних экскурсий.

Почему тюрьмы в Нидерландах стали пустовать?

Во-первых, в Нидерландах снизился собственно уровень преступности. Это связывают с низким уровнем бедности в сочетании с высокими стандартами социального обеспечения и одновременным старением населения. Во-вторых, в Нидерландах сейчас предпочитают применять к преступникам не лишение свободы, а реабилитацию, поэтому все чаще заключение в тюрьме стали заменять более мягкими альтернативами: штрафами или общественными работами. В Нидерландах значительно реже, чем в других странах, преступники отбывают наказание повторно. Поэтому в 2013 году Нидерланды значительно сократили бюджет на содержание тюрем и всей пенитенциарной системы в целом.

С 2013 по 2018 год в стране освободилось и впоследствии закрылось 29 тюрем. Некоторые из оставшихся не заполнены — поэтому, например, с 2015 года Норвегия арендует 242 места в тюрьме Norgerhaven, где могут отбывать наказание осужденные у себя на родине норвежцы.

Как объясняет судебный психолог Хоммо Фолкертс, в Нидерландах работают на профилактику преступности — речь идет о социальных проблемах и расстройствах психики: «Мы говорим не только о людях с депрессией, но и людях с психотическими расстройствами, аутизмом, серьезными зависимостями, финансовыми проблемами, отсутствием хорошего дома или связей с семьей, уязвимостью и другими трудностями».