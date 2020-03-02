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Сирия: после ударов Турции продолжаются бои за стратегический город

  • 2.03.2020, 15:10
Сирия: после ударов Турции продолжаются бои за стратегический город
Фото: Izzeddin Idilbi/Anadolu Agency/Getty Images

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц.

Сирийские правительственные силы 2 марта предприняли попытку вернуть стратегический город в провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сирийское государственное телевидение показало кадры из Cаракиба, который стоит на главной автомагистрали страны с севера на юг, и утверждало, что город находится под контролем правительства.

Повстанцы опровергли эти заявления, сказав, что они до сих пор удерживают город, несмотря на сильные обстрелы.

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северному городу Алеппо, так и удерживаемого повстанцами города Идлиб на западе.

Повстанцы заявили, что турецкие беспилотники нанесли удар по позициям сирийской армии на линии фронта Саракиба, поразив как минимум две ракетные установки.

В воскресенье Анкара сбила два сирийские самолеты в Идлибе и нанесла удар по меньшей мере по одному военному аэродрому в провинции Алеппо.

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что турецкие силы также уничтожили восемь вертолетов, десятки танков и пять систем ПВО.

"Сирийский режим будет вынужден покинуть зону деэскалации перед встречей Путина и Эрдогана", - заявил высокопоставленный источник в оппозиции.


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