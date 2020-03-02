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Как «Беллегпром» тратит наши с вами деньги

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  • 2.03.2020, 15:26
Как «Беллегпром» тратит наши с вами деньги

Почему белорусские чиновники озаботились секонд-хендами?

Глава «Беллегпром» Татьяна Лугина снова вернулась к теме секонд-хендов. Заявив, что выступает за честную конкуренцию, она озвучила предложение по решению вопроса:

— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

Будем откровенны: прозвучавшая идея настолько же нелепа, как и само существования в ХХI веке концерна «Беллегпром». Неповоротливого и неэффективного, но при этом исправно проедающего бюджетные миллионы.

Вот несколько показательных цифр и откровений.

В 2019-м заработная плата в среднем по отрасли составила 670 рублей. (Помните, как в 2013-м глава государства распорядился довести зарплаты работников ОАО «Сукно» до 1100 долларов до 2016-го?).

На российском рынке концерн фактически потерял свою долю — около 20%. На рынке ЕС и стран «дальней дуги» рост составил 0,6 и 0,5%, соответственно.

Реализация продукции Минского камвольного комбината происходит за счет своих же предприятий. Например, модернизированный за счет бюджета новогрудской швейной фабрики «БелКредо».

«Камволь», чья модернизация стоила стране 110 миллионов евро, в 2020-м по планам властей должен был выпускать 5-6 миллионов метров погонных высококлассных тканей с содержанием шерсти, в основном класса «люкс». Пока что достигнут уровень в 2 миллиона 830 тысяч погонных метров. Но есть одна проблема.

— К сожалению, мода, тренды последних лет показывают другую динамику. То есть ценовой фактор в конкурентоспособности выходит на передний план. И изделия мужские класса «люкс» не так могут быть востребованы или востребованы не в том объеме, — заявила Лугина в интервью СТВ.

Иными словами, предприятию поставлена задача выпускать неконкурентоспособную продукцию в невостребованных рынком объемах. Однако, эти факты вряд ли остановят тех, кто ставит перед «Камволем» подобные задачи:

— Пошагово мы до 2023 года должны выйти на эти объемы. Единственное, какая будет структура ассортимента и что будет внутри, какие будут вкладываться смески. Тут уже покажет время.

Вспомнила глава «Беллегпрома» и о делах на ОАО «Сукно». В августе прошлого года здесь завершилась процедура санации. Как и «Камволь», это предприятие который год находится на особом контроле властей, начиная с Лукашенко. Судя по словам Лугиной, бюджету стоит приготовиться к новым тратам:

— Написана уже матрица задач, у нас закреплены люди. Единственное, что сейчас выверяется еще раз точно, это цепочка того оборудования, какое мы предполагаем к закупке, чтобы не было никаких вопросов. То есть актуализируем с учетом прихода нового руководителя. В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования. В середине следующего года оно будет смонтировано, и поэтапно начнут переходить люди.


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