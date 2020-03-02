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Fox News: В Иране от коронавируса умер советник аятоллы Хаменеи

  • 2.03.2020, 15:59
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Fox News: В Иране от коронавируса умер советник аятоллы Хаменеи

Многие высокопоставленные чиновники также заражены этой болезнью.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи (Ali Khamenei) Мохаммад МирмохаммадиMohammad Mirmohammadi) скончался от заражения коронавирусом. Кроме того, согласно поступившей в понедельник информации, другие высокопоставленные иранские чиновники инфицированы этой болезнью, в частности, вице-президента Ирана и заместитель министра здравоохранения, сообщает Fox News (перевод — inosmi.ru).

Семидесятиоднолетний Мохаммад Мирмохаммади был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений, который консультировал Хаменеи и разрешал споры между ним и парламентом. Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились вице-президента Ирана и заместитель министра здравоохранения.

Смерть Мирмохаммади наступила после того, как страна отвергла помощь госсекретаря Майка Помпео в понедельник, который объявил на прошлой неделе, что США обеспокоены тем, что Иран, возможно, скрыл детали распространения вируса.


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