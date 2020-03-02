Fox News: В Иране от коронавируса умер советник аятоллы Хаменеи 2.03.2020, 15:59

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Многие высокопоставленные чиновники также заражены этой болезнью.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи (Ali Khamenei) Мохаммад МирмохаммадиMohammad Mirmohammadi) скончался от заражения коронавирусом. Кроме того, согласно поступившей в понедельник информации, другие высокопоставленные иранские чиновники инфицированы этой болезнью, в частности, вице-президента Ирана и заместитель министра здравоохранения, сообщает Fox News (перевод — inosmi.ru).

Семидесятиоднолетний Мохаммад Мирмохаммади был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений, который консультировал Хаменеи и разрешал споры между ним и парламентом. Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились вице-президента Ирана и заместитель министра здравоохранения.

Смерть Мирмохаммади наступила после того, как страна отвергла помощь госсекретаря Майка Помпео в понедельник, который объявил на прошлой неделе, что США обеспокоены тем, что Иран, возможно, скрыл детали распространения вируса.