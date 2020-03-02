Bloomberg: Турция впервые использовала «рои беспилотников» в Сирии
- 2.03.2020, 16:25
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Анкара развернула и использовала беспрецедентное число дронов.
Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов, чтобы наносить удары по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам, пишет «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.
Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя.
По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число дронов.
Впервые в истории «рои» беспилотников позволили взять под контроль столь большую территорию.
Агентство отмечает, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под вопрос эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких воздушных атак.
Министерство обороны Турции разместило в Twitter записи ударов с дронов по сирийским танкам, грузовикам и других объектам.
Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020
Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока США Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО.
Он опубликовал в Twitter снятое дроном видео уничтожения зенитного комплекса Панцирь-С1 сирийских сил.
Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.
NEW - #Turkey troops fired on #Assad's Joureen camp in northern #Hama today, using [for the 1st recorded time] the newly deployed T-300 Kasırga system.— Charles Lister (@Charles_Lister) February 28, 2020
It fires accurate rockets up to 120km.https://t.co/E0MF8h5HlS
NEW - Just released footage shows #Turkey destroyed a #Syria Army SA-22 Pantsir S-1 sir defense system deployed inside #Idlib.— Charles Lister (@Charles_Lister) February 28, 2020
That’s something only #Israel had been recorded publicly to have done until now.pic.twitter.com/IdEIXq2Lb6