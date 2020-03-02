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Сергей Петрухин об акциях в Бресте: Люди продолжают выходить

  • 2.03.2020, 16:28
Сергей Петрухин об акциях в Бресте: Люди продолжают выходить
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Сядут ли в тюрьму виновные в запуске завода АКБ чиновники?

Сергей Петрухин, известный видеоблогер из Бреста, принял участие во вчерашней акции, прошедшей в центре города. Он рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, почему важно не сбавлять протесты против аккумуляторного завода.

- Я думаю, что мы еще не до конца победили, потому что чиновники, которые стоят за этим заводом, я так считаю, что они набрали взяток, там очень много нарушений, а деньги уже вложены. Потому надо или садится чиновником в тюрьму из-за этого завода, или его запускать любым способом.

Если вы следите за этой ситуацией, действиями – должна быть общественная экспертиза экологическая. Однако, документы у «АйПауэр» не приняли, потому, что там была очевидная подделка печатей: печати «плавали», стояли под одним и тем же ракурсом на всех бумагах.

Да, пока мы еще не добились победы, но вы видите, что люди продолжают выходить.


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