«Пора показать властям, где раки зимуют!» 4 2.03.2020, 16:47

5,200

Активные брестчане выступили единым фронтом.

На прошедшей в Бресте акции против аккумуляторного завода жители города возмущались тем, что власти продолжают лгать, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

- Сейчас блогеры должны консолидироваться, чтобы показать всех тех, кому не безразлична судьба отечества, - сказал один из участников акции. - Кто хочет перемен, кто патриотичен. Все бюрократы, коррумпированные элементы – с ними надо бороться. Конечно, борьба идет, но не такая значительная, как должна идти. Пора уже показать им всем, где раки зимуют! Потому, что вот как с этим заводом, который у нас в Бресте – это полный беспредел. Не может завод за 26 миллионов долларов иметь такие шикарные очистные сооружения, ну не может быть совсем без выбросов. Если есть заводы по 400 миллионов долларов, так там и то выбросы значительные.

Как может существовать завод за 26 миллионов долларов рядом с Брестом, рядом с границей соседнего государства? Может быть нанесен серьезный урон здоровью граждан, может выпадет серьезная контрибуция с Польшей из-за отравления их территории. Это полная утрата государственности и суверенитета. Активные брестчане выступили единым фронтом против этого беспредела.