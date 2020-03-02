Тренер солигорского «Шахтера» о предложениях из РФ: Почему я должен предать свою страну? 2 2.03.2020, 16:52

1,554

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб рассказал, почему выбрал клуб из Беларуси.

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал, что не рассматривает возможность работы в России, пишет footballhub.com.ua.

«Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал, в ту сторону больше не смотрю. Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону...

У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть и твое видение этой ситуации, и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.

Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?» – сказал Вернидуб.