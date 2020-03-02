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Появился самый дешевый электромобиль в мире

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  • 2.03.2020, 17:06
  • 4,395
Появился самый дешевый электромобиль в мире

Он похож на стиральную машину.

Французский автопроизводитель Citroën представил самый дешевый в мире электромобиль под названием Ami. Он может развить скорость до 45 км/час и, как отмечает телеканал CNN, «похож на стиральную машину», пишет «Хайтек».

Для экономии Ami спроектировали с использованием как можно меньшего количества уникальных деталей. Например, части кузова, используемые для передней части, точно такие же, как и в задней части. Кроме того, правая дверь точно такая же, как и левая. Это позволяет компании установить на него минимально возможную цену.

При этом электромобиль питается от шестикиловаттного электродвигателя. По этой причине Ami официально считается квадроциклом, поэтому может управляться с возраста 14 лет во Франции или с 16 лет во многих других европейских странах без водительского удостоверения.

Так как это легкий автомобиль с небольшим аккумулятором, предназначенным в основном для использования в городах, максимальная дальность поездок на Ami составляет всего около 70 км. Однако, с другой стороны, его можно полностью зарядить за три часа с помощью обычной розетки.

Представители французского бренда подчеркнули, что автомобиль рассчитан на эксплуатацию в городских условиях. Но некоторые специалисты заявляют, что пока неясно, как будет вести себя электрокар при ежедневной эксплуатации.


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