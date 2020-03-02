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Супервторник в США: что это такое и почему о нем говорят во всем мире

  • 2.03.2020, 17:23
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Супервторник в США: что это такое и почему о нем говорят во всем мире

День, который особенно важен в этом году.

В США нет единого дня голосования на праймериз и кокусах политических партий, но близко Супервторник. Это голосование покажет основных претендентов на выдвижение в президенты США и ответит на некоторые вопросы, которые стоят перед Демократической партией. У Республиканцев все предельно ясно – их кандидатом станет президент Дональд Трамп, пишет "Зеркало недели. Украина".

Во вторник по всей стране пройдут пятнадцать праймериз. Что нужно знать о самом крупном дне голосования в американском избирательном сезоне?

Какие штаты будут голосовать в Супервторник?

Четырнадцать штатов и Американское Самоа. Алабама Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта и Вермонт, пишет ABC News.

Насколько важен Супервторник?

Это первый год, когда Калифорния будет голосовать в Супервторник. В сочетании с Техасом эти два штата делегируют наибольшее количество своих представителей на съезды партий, на которых уже и определяет кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий.

Рост Блумберга сопровождается наплывом критики его прошлой политики как бизнесмена и мэра, включая тот факт, что до 2018 года он не был зарегистрированным представителем Демократической партии, от которой он баллотируется.

Бывшему вице-президенту Джо Байдену потребуется серьезное выступление, чтобы сохранить свой импульс за пределами Южной Каролины. Байден начал активные действия в кампании после того, как в субботу вечером выиграл праймериз в Южной Каролине. Его оптимизм увеличился после выхода из конки Пита Буттиджича.

Всем кандидатам, за исключением Берни Сандерса и Блумберга, все чаще не хватает средств на кампанию, и Супервторник может стать для некоторых последним шансом остаться в гонке.

Сколько делегатов поставлено на карту?

Около трети всех объявленных делегатов будут распределены в этот день. Если взять 4 штата, где первичные выборы уже прошли, то по окончанию подсчета голосов 40% от общего количества объявленных делегатов будут уже распределены.

Кандидату необходимо набрать большинство голосов делегатов на съезде своей партии. Это 1991 голосов. Съезд демократов пройдет в июле в Висконсине. В Супервторник у кандидатов будет шанс собрать 1344 из этих делегатов.

Это количество делегатов, а не количество голосов, которое получает каждый потенциальный кандидат, чтобы стать кандидатом в июле.

Голосование в Супервторник особенно важно в этом году. Сенатор Берни Сандерс из Вермонта уверенно лидирует, но решимость Блумберга доминировать в Супервторник может привести к другому развитию события, как только все результаты будут подсчитаны.

Американцы наверняка получит ответ на спорный вопрос об "умеренном против прогрессивного". После Супервторника, вероятно, снимут свои кандидатуры еще несколько кандидатов.


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