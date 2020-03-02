закрыть
2 марта 2020, понедельник, 19:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк

4
  • 2.03.2020, 17:30
  • 1,905
В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк

В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет.

Подробности tut.by сообщили в УВД.

Днем 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Гомельском районе и потребовал у кассира деньги. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Однако работник банка не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось ретироваться.

Как сообщает Следственный комитет, прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса. Неизвестного ищут.

Правоохранители просят, всех, кто обладаете информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом в милицию.

Напомним, 10 января в поселке Большевик, что под Гомелем, произошло похожее преступление. Тогда неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Он вынес около 3400 долларов, после чего скрылся. Преступника до сих пор не нашли.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип