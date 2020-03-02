В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк 4 2.03.2020, 17:30

1,905

В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет.

Подробности tut.by сообщили в УВД.

Днем 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Гомельском районе и потребовал у кассира деньги. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Однако работник банка не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось ретироваться.

Как сообщает Следственный комитет, прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса. Неизвестного ищут.

Правоохранители просят, всех, кто обладаете информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом в милицию.

Напомним, 10 января в поселке Большевик, что под Гомелем, произошло похожее преступление. Тогда неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Он вынес около 3400 долларов, после чего скрылся. Преступника до сих пор не нашли.